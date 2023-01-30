В Украине будут по новому продавать яйца: как изменятся требования к товару

В Украине планируют создать новые требования по продаже куриных яиц. В частности перед тем, как товар попадет из магазина в руки покупателю, он будет разделен на классы и по весу.

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В Украине появятся новые требования для продажи яиц. Ожидается, что продавать товар будут по категориям: качество, вес, внешние особенности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства Аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что у куриных яиц появится два класса: "А" и "В". Яйца, которые попадут в класс "А", должны быть чистыми, с неповрежденной шкарлупой, с малоподвижным желтком без четких контуров. Кроме того, такие яйца должны быть без посторонних запахов и так далее. Еще их разделят по весу:

"XL" ("очень крупные"): яйца, вес которых составляет 73 г и больше;

"L" ("большие"): яйца, вес которых составляет 63 г и более, однако менее 73 г;

"М" ("средние"): яйца, вес которых составляет 53 г и более, однако менее 63 г;

"S" ("малые"): яйца, вес которых составляет менее 53 г.

При этом яйца качества класса "В" — все, которые не соответствуют качеству класса "А".

Отметим, что в ноябре 2022 года в своем обзоре "Яйца дороже, гречка дешевле. Как меняются цены в Украине и причем здесь ракеты от РФ" Фокус писал, что яйца в Украине подорожали на 61% в течение октября и на 81% год к году.

Так, по словам старшего научного сотрудника отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики" Светланы Пашко, главным фактором резкого подорожания яиц стала война. Все потому, что из-за полномасштабного вторжения России предприятия отрасли сократили или прекратили деятельность, частично приостановили инкубацию яиц для получения молодняка птицы, не произвели замену старой птицы на молодую и потеряли часть поголовья.

О том, чего ожидать от цен в 2023 году Фокус пишет в новом обзоре "Кушать — дорого. Сколько стоят продукты в Украине в начале 2023 года, и почему растут цены".

Также напомним, что согласно опросу кадрового портала Work.ua стало известно, что большинство работодателей в 2023 году планируют повышать зарплаты в диапазоне от 8% до 30% в зависимости от ситуации в Украине и уровня конкуренции за специалистов.