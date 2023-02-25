Руйнування, крадіжка обладнання та посилок: скільки втратила "Нова пошта" через вторгнення Росії в Україну

В інтерв'ю Фокусу операційний директор "Нової пошти" Євген Тафійчук розповів про прицільні ворожі атаки на об'єкти компанії та оцінив завдані збитки.

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Російські окупанти за рік повномасштабної війни завдали помітних збитків провідному логістичному оператору України — компанії "Нова пошта". У своєму розгорнутому інтерв'ю Фокусу операційний директор "Нової пошти" Євген Тафійчук називає такі об'єкти компанії, які залишаються в окупації, пограбовані, постраждали від обстрілів або навіть повністю зруйновані.

термінал у Маріуполі: повністю знищено

термінал у Новій Каховці: захоплений і пограбований

термінал у Мелітополі: захоплений і пограбований

термінал у Сєвєродонецьку: захоплений і серйозно пошкоджений

820 відділень, що залишаються на окупованій території: захоплені та розграбовані

Харківський інноваційний термінал: зруйнований прямим влученням

Чернігівський термінал: отримав пошкодження від прямого влучення

Миколаївський термінал: отримав пошкодження від прямого влучення

Об'єкти в Полтаві та Дніпрі: постраждали від прицільної атаки дронів-камікадзе

Депо в Харкові: постраждало від обстрілу

Як розповів Фокусу Євген Тафійчук, про мародерство армії РФ свідчить відео, отримане із захоплених терміналів "Нової пошти", де російські військові знімають колеса з машин, розбирають автомобілі, крадуть відправлення, побутову техніку, обладнання та навіть унітази.

[ + – ] Зруйноване російськими загарбниками відділення "Нової пошти" Фото: Нова Пошта

За словами Євгена Тафійчука, збитки "Нової пошти" від воєнних дій компанія оцінює в 1 млрд грн. Проте співрозмовник Фокусу робить поправку на те, що війна ще не закінчилася, і тому такі розрахунки поки що носять попередній характер.

Окрім цього, у перші місяці повномасштабного російського вторгнення в компанії серйозно просіли показники операційної діяльності, через що довелося оптимізувати бізнес — тимчасово скоротити мережу до 320 вантажних відділень і відправити в простій незадіяних у роботі співробітників.

"25 лютого ми обробили всього 30 тис. відправлень. Потім протягом першого тижня війни у нас було максимум до 50 тис. посилок на день. А вже наприкінці березня ми вийшли приблизно на 600–700 тис. посилок на день. Що стосується фінансових показників, то тут у нас був великий мінус. Зокрема, у березні ми спрацювали зі збитком 300 млн грн, і "на нуль" нам вдалося вийти тільки в травні", — зазначив Євген Тафійчук в інтерв'ю Фокусу.

[ + – ] Євген Тафійчук, операційний директор "Нової пошти" Фото: Нова Пошта

У міру відновлення показників бізнесу компанія відкривала відділення та повертала персонал на робочі місця. У результаті в другому півріччі 2022 року оператору практично вдалося надолужити втрати березня та квітня. За словами Тафійчука, у гривні, без поправок на рівень інфляції та валютний курс, до виконання намічених річних показників компанії не вистачило близько 10%. Утім, у 2023 рік в "Новій пошті" дивляться з оптимізмом і розраховують на зростання більш ніж на 15%.

У своєму інтерв'ю Фокусу Євген Тафійчук також розповідає про виклики першого року війни, розвиток міжнародного бізнесу, відновлення роботи у звільненому Херсоні й інвестиції в енергонезалежність.

Фокус також розповідає, як перший рік війни пережила українська банківська система. В іншій публікації Фокус нагадує, які товари та послуги в Україні ставали дефіцитними після початку повномасштабного вторгнення.