Разрушения, кража оборудования и посылок: сколько потеряла "Нова пошта" из-за вторжения России в Украину

В интервью Фокусу операционный директор "Новой пошти" Евгений Тафийчук рассказал о прицельных вражеских атаках на объекты компании и оценил нанесенный ущерб.

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Российские оккупанты за год полномасштабной войны нанесли заметный ущерб ведущему логистическому оператору Украины — компании "Нова пошта". В своем развернутом интервью Фокусу операционный директор "Новой пошты" Евгений Тафийчук называет следующие объекты компании, которые остаются в оккупации, разграблены, пострадали от обстрелов или даже полностью разрушены:

терминал в Мариуполе: полностью уничтожен

терминал в Новой Каховке: захвачен и разграблен

терминал в Мелитополе: захвачен и разграблен

терминал в Северодонецке: захвачен и серьезно поврежден

820 отделений, которые остаются на оккупированной территории: захвачены и разграблены

Харьковский инновационный терминал: разрушен прямым попаданием

Черниговский терминал: получил повреждения от прямого попадания

Николаевский терминал: получил повреждения от прямого попадания

Объекты в Полтаве и Днепре: пострадали от прицельной атаки дронов-камикадзе

Депо в Харькове: пострадало от обстрела

Как рассказал Фокусу Евгений Тафийчук, о мародерстве армии РФ свидетельствует видео, полученное из захваченных терминалов "Новой пошты", где российские военные снимают колеса с машин, разбирают автомобили, воруют отправления, бытовую технику, оборудование и даже унитазы.

[ + – ] Разоренное российскими захватчиками отделение "Новой пошты" Фото: Нова Пошта

По словам Евгения Тафийчука, убытки "Новой пошты" от военных действий компания оценивает в 1 млрд грн. Однако, собеседник Фокуса делает поправку на то, что война еще не закончилась и поэтому такие расчеты пока носят предварительный характер.

Кроме этого, в первые месяцы полномасштабного российского вторжения у компании серьезно просели показатели операционной деятельности, из-за чего пришлось оптимизировать бизнес — временно сократить сеть до 320 грузовых отделений и отправить в простой незадействованных в работе сотрудников.

"25 февраля мы обработали всего 30 тыс. отправлений. Затем в течение первой недели войны у нас было максимум до 50 тыс. посылок в день. А уже в конце марта мы вышли примерно на 600–700 тыс. посылок в день Что касается финансовых показателей, то здесь у нас был большой минус. В частности, в марте мы сработали с убытком 300 млн грн, и "на ноль" нам удалось выйти только в мае", — отметил Евгений Тафийчук в интервью Фокусу.

[ + – ] Евгений Тафийчук, операционный директор "Новой пошты" Фото: Нова Пошта

По мере восстановления показателей бизнеса компания открывала отделения и возвращала персонал на рабочие места. В итоге, во втором полугодии 2022 года оператору практически удалось наверстать потери марта и апреля. По словам Тафийчука, в гривне, без поправок на уровень инфляции и валютный курс, до выполнения намеченных годовых показателей компании не хватило около 10%. Впрочем, в 2023 год в "Новой поште" смотрят с оптимизмом и рассчитывают на рост более чем на 15%.

В своем интервью Фокусу Евгений Тафийчук также рассказывает о вызовах первого года войны, развитии международного бизнеса, возобновлении работы в освобожденном Херсоне и инвестициях в энергонезависимость.

Фокус также рассказывает, как первый год войны пережила украинская банковская система. В другой публикации Фокус напоминает, какие товары и услуги в Украине становились дефицитными после начала полномасштабного вторжения.