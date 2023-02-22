Бензин, соль, 4G. Какими были главные дефициты военного времени и как Украина их преодолела

Полномасштабное российское вторжение показало, насколько хрупок обычный порядок вещей, который еще вчера работал, словно надежные, точные часы. С дефицитом каких товаров и услуг Украина столкнулась во время войны и каким образом удалось решить проблемы.

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На рассвете 24 февраля 2022 года страну разбудила война. Она звучала за окнами громкими взрывами и завыванием сирен воздушной тревоги. Мир, который еще вчера казался привычным и обыденным, в одночасье оказался разрушенным. Купить свежие продукты к ужину, посетить парикмахерскую, подобрать косметику, выпить кофе в кафе, съесть гамбургер в сети популярных фаст-фудов, посетить фитнес-клуб, заказать лекарства в аптеке, заправить авто, наполнить бокалы вином, накормить кошку ее любимым кормом… Все эти обыденные вещи с первого дня войны остались в мирном прошлом или превратились в сложный квест.

Фото: Pexels

Война оказалась длиннее, чем прогнозировали самые пессимистичные аналитики. И на разных ее этапах были новые вызовы. Весной на АЗС исчез бензин и дизель, летом привычные овощи и фрукты подорожали, а любимых херсонских арбузов украинцы так и не дождались. С октября были вынуждены ужинать при свечах и решали вопрос, как оставаться на связи. Но, так или иначе, Украина научилась быстро находить выход практически из любой сложной ситуации, а символом несокрушимости стали браслеты, изготовленные из последней довоенной партии стали мариупольского меткомбината "Азовсталь".

Топливо в цене. Как на автозаправках исчезло горючее и как его теперь завозят в Украину

Украинским автомобилистам первые месяцы войны запомнились длинными очередями перед заправками и жестоким дефицитом горючего.

"Я добавился в группу в телеграмме, где участники сообщали о ситуации на АЗК в моем городе, и там узнавал, где есть бензин. В городах, которые пришлось посещать, искал такие же группы – они были везде. Как-то в пути в безвыходной ситуации в такой группе я нашел парня, который привез мне канистру бензина по цене 80 грн за литр", — рассказывает о сложном опыте предприниматель Андрей. Он вспоминает, что завидовал тогда своему соседу – владельцу электрокара. Тогда он еще не представлял, как будет трудно зарядить его осенью во время солидных перебоев с поставками электроэнергии.

[ + – ] Километровые очереди на АЗК начали скапливаться с первых дней войны Фото: Мария Бабенко

Действительно, дефицит горючего был очень острым. Из-за прекращения импорта нефтепродуктов морем, остановки поставок горючего из России и Беларуси, а также разрушения в результате вражеских обстрелов украинских НПЗ (в первую очередь, Кременчугского НПЗ) страну весной 2022 года охватил топливный кризис. Как тогда писал Фокус со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко, в критические дни запасов топлива в стране оставалось только на 2-3 суток, тогда как до полномасштабного вторжения резервов хватало, по меньшей мере, на 15 суток.

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Единственным выходом из ситуации стала отработка новых каналов импорта топлива из Европы. Игроки рынка, которым удалось развить эту инициативу, смогли получить существенную прибыль. В частности, сеть АЗК ОККО, одной из первых на рынке открывшая системные поставки горючего из Европы, за первое полугодие 2022 года получила 3 млрд грн чистой прибыли, что в 2,5 раза превышает результат за аналогичный период 2021 года.

Однако и для европейского рынка эта ситуация оказалась вызовом. Ведь в ЕС никогда ранее не резервировали такие объемы топлива для Украины. "Итак, нам нужно перестроить не только свой, но и европейский рынок топлива", — замечала тогда Агия Загребельская, основательница Лиги Антитраста. А подобная перестройка требовала времени.

Тем не менее, в соответствии с классическим экономическим законом ситуацию решила "рука рынка". Уже во второй половине лета удалось наладить новые цепочки поставок, в рознице стало достаточно топлива, а цены, благодаря устранению спекулятивной составляющей, несколько снизились. То есть, опасения о сговоре трейдеров, которые при отсутствии государственного регулирования будут завышать цены, не оправдались.

Важные медикаменты. Почему перед аптеками выстраивались очереди и куда они делись

"В нашем районе работала только одна аптека с 11-00 до 16-00. Чтобы в нее попасть, приходилось часами отстаивать в длиннющей очереди на улице под звуки взрывов и сирен. Но лекарства быстро раскупали, а новые не подвозили", — описывает реалии первых дней войны киевлянка Марина. Она вспоминает, как в аптеке в соседнем квартале взрывной волной разнесло витрины, как нельзя было найти элементарных бинтов и таблеток "L-тироксин" для мамы, которые она употребляет ежедневно для замещения гормонов щитовидной железы.

[ + – ] В первые дни войны в Киеве в очереди в аптеку можно было провести не менее часа Фото: Getty Images

Как ранее объяснял в комментарии Фокусу исполнительный директор Ассоциации представителей международных фармацевтических производителей (AIPM Ukraine) Владимир Игнатов, в мирное время аптеки в Украине имели запас лекарств на неделю, дистрибьюторы – на два месяца, склады производителей – на два-три месяца. Но уничтожение в результате боевых действий нескольких крупных складов, в частности — компании "Фармак" в Макарове в Киевской области, появление проблем с логистикой и дистрибуцией, а также паника среди граждан, которые разметали медикаменты, сломали обычную схему работы аптечного рынка.

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В результате, производителям пришлось налаживать производство в новых условиях, а дистрибьюторам — выстраивать новую логистику поставок. И через несколько месяцев слаженной работы фармацевтических предприятий, импортеров, аптечных сетей и представителей власти дефицит лекарств удалось ликвидировать. Теперь система снова работает, как часы, и граждане не страдают из-за дефицита лекарств.

[ + – ] Одна из аптек Киева в первые дни войны пострадала из-за обстрела Фото: Мария Бабенко

Вкусная гречка. Куда с полок исчезла любимая крупа и почему ее снова достаточно

После начала российского вторжения с прилавков супермаркетов практически исчезла любимая крупа украинцев – гречка. И даже если гражданам удавалось найти дефицитный продукт в продаже, цены пугали. Стоимость килограмма гречки в течение года войны, по данным статистики портала "Минфин", менялась следующим образом:

февраль: 50,48 грн

март: 50,81 грн

апрель: 59,25 грн

май: 72,53 грн

июнь: 89,90 грн

июль: 91,70 грн

август: 92,73 грн

сентябрь: 87,94 грн

октябрь: 80,78 грн

ноябрь: 76,99 грн

декабрь: 73,85 грн

январь: 69,40 грн

февраль: 64,23 грн

Как ранее пояснил в комментарии Фокусу Александр Нечипоренко, заместитель директора ННЦ "Институт аграрной экономики", в Украине в 2021 году произвели 106 тыс. тонн гречихи, тогда как для удовлетворения внутреннего спроса требовалось до 180 тыс. тонн. Нехватку компенсировали импортом – в 2021 году в Украину завезли 21,7 тыс. тонн гречки. Основными поставщиками были следующие страны:

Россия — 12,7 тыс. тонн

Казахстан — 8,63 тыс. тонн

Беларусь — 0,42 тонны

Естественно, после начала полномасштабного вторжения импорт гречки из страны-агрессора и ее сателлита прекратился, следствием чего стал дефицит, подогреваемый повышенным спросом. Казалось, что украинцам придется менять свои гастрономические привычки…

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Однако, в феврале 2023 года гречки на полках украинских магазинов — предостаточно. Цены радуют планомерным снижением, начиная с августа 2022-го. Благотворное влияние на ситуацию оказал новый урожай гречки, который в 2022 году составил 156 тыс. тонн. С учетом того, что некоторая часть населения страны уехала за границу, этого количества должно хватить для внутреннего потребления. То есть, дефицит гречки украинцам больше не грозит.

К слову, подобное увеличение урожая гречки объясняется возвращением интереса украинских аграриев к этой нишевой культуре. Ведь, опасаясь проблем с экспортом зерновых во время войны, многие предприятия, чтобы диверсифицировать риски, посеяли гречиху, которая пользуется спросом на внутреннем рынке Украины.

[ + – ] В 2023 году гречки в Украине будет достаточно для удовлетворения внутреннего спроса Фото: Getty Images

Найти соль. Как война заставила украинцев заменить каменную соль на морскую

В конце мая 2022 года с полок украинских магазинов практически исчезла соль. Ее дефицит связан с началом боевых действий вблизи Соледара Донецкой области в апреле, а именно там расположено крупнейшее производство — завод "Артемсоль".

Поскольку до войны "Артемсоль" — одно из крупнейших подобных предприятий в мире — полностью обеспечивало потребности Украины в пищевой соли, дефицит не заставил себя долго ждать.

[ + – ] Предприятие "Артемсоль" практически полностью обеспечивало Украину солью

Поставщики торговых сетей достаточно быстро компенсировали нехватку необходимого продукта за счет импорта. И, как ранее объяснял в комментарии Фокусу Олег Пендзин, исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба", именно из-за наплыва импортной продукции цены на соль в Украине подскочили.

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Уточним, месторождения каменной соли в Украине есть и на западе — в Дрогобыче, Солотвино, Теребле и др. Запасов соли там заметно меньше, чем в Соледаре. Но в контексте потери "Артемсоли" О них вспомнили. Однако шахты Солотвино сейчас затоплены и производство соли там давно не идет. Зато в селе Теребля на Закарпатье полным ходом идет подготовка к запуску добычи соли. По словам главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты, местное месторождение может обеспечить потребности Украины в технической соли, которую зимой используют для обработки дорог.

Тем временем полки украинских супермаркетов заполнила преимущественно морская соль разных брендов и происхождения. Однако знакомой с детства упаковки каменной соли "Артемсоль" уже не найдешь. Будем надеяться, что после деоккупации Соледара предприятие, скорее всего, будут восстанавливать, а знакомая всем соль вернется в розницу.

[ + – ] Пачку соли, производства "Артемсоль" с характерным дизайном на полках магазинов уже не увидиш Фото: freeradio.com.ua

Генераторы, зарядные станции, пауэрбанки. За чем охотились украинцы ради электроэнергии

Осень 2022 года принесла гражданам Украины новое, неожиданное испытание – вражеские ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру и длительные перебои с электроэнергией. К этой реальности пришлось подстраиваться как гражданам, так и бизнесу. Тогда в Украине стремительно начали раскупать генераторы, зарядные станции, пауэрбанки, на рынке образовался дефицит, а цены на такие товары стремительно взлетели.

Денис Корецкий, руководитель департамента маркетплейса АЛЛО, рассказывал Фокусу, что в октябре 2022 года продажи генераторов выросли в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Чтобы удовлетворить спрос, правительство своим постановлением от 9 ноября 2022 года №1260 освободило генераторы, зарядные станции и пауэрбанки от ввозной пошлины и НДС. Однако нововведение заработало криво. Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, в комментарии Фокусу уточнил, что соответствующие изменения вначале внедрили "ководным постановлением", и поэтому таможенники не пропускали генераторы без документов, подтверждающих их отношение к борьбе с коронавирусом.

[ + – ] Осенью 2022 года символом времени стали генераторы, работающие на улицах украинских городов во время отключений света Фото: Вечерний Киев

Чтобы устранить эту коллизию в декабре 2022 года Верховная Рада проголосовала за соответствующие изменения в Таможенный и Налоговый кодексы. Льготы будут действовать до 1 мая 2023 года.

Теперь, когда улицы украинских городов погружаются во тьму, практически возле каждого магазинчика или кафе просыпаются генераторы. Энергия, полученная от генератора, обходится бизнесу в разы дороже, чем от сети (от 20 грн за кВт·ч), что увеличивает себестоимость товаров и услуг. Однако бизнес, сумевший обеспечить автономность такой дорогой ценой, взял на себя социальную миссию делиться светом. Теперь во время длительных отключений электроэнергии граждане могут подзарядить гаджеты и подключиться к интернету в оборудованных генераторами магазинах, ТРЦ, заведениях общепита, АЗК, аптеках, отделениях банков и т.д.

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Одним из неожиданных, неприятных последствий длительных отключений света для граждан стали перебои с доступом к интернету. Со стационарным подключением ситуация понятна – если нет тока, WI FI роутер не работает. Но, как ранее объяснил Фокусу телеком-эксперт Александр Глущенко, в случае, если интернет-провайдер использует технологию xPON [Passive optical network, пассивная оптическая сеть] и в дом или квартиру проведен оптический кабель, подключение оптического приемника и роутера к аккумуляторной батарее или блоку бесперебойного питания позволит оставаться онлайн, если интернет есть у провайдера.

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С мобильной связью – другая история. В случае перебоев с электроэнергией базовые станции должны автоматически переключаться на резервные батареи, которые способны обеспечить их работу в течение 4-6 часов. Кроме этого, станцию можно запитать от генератора. Но на практике работу базовых станций от резервных источников питания затруднял лавинообразный рост нагрузки и истощение резервных батарей в случае длительных и повторных отключений электроэнергии.

Мобильные операторы, которых осенью 2022 года опросил Фокус, ответили, что для решения проблемы они закупают дополнительное оборудование для резервного питания, в том числе генераторы, и расширяют емкость сетей там, где это возможно. Очевидно, их усилия оказались не напрасны. По крайней мере, теперь жители Киева во время отключения света по графику куда меньше жалуются на проблемы с мобильными данными.

Тем не менее, особенно требовательные пользователи интернет, чтобы обеспечить бесперебойную работу в любых условиях, подключились к нескольким альтернативным провайдерам и, кроме того, к спутниковому интернету с помощью модулей Starlink и т.д.

[ + – ] Starlink украинцы обычно привозят из-за рубежа Фото: ixbt

Кстати, Starlink также внесли в список оборудования, которое можно ввезти в Украину без пошлины и НДС. Учитывая, что в украинских розничных сетях модули Starlink не продаются, их привозят из-за границы. Как сообщили Фокусу в пресс-службе компании "Нова пошта", исключительно через сервис "НП Шопинг" с февраля по декабрь 2022 года из Европы в Украину доставили более 11 тыс. интернет-модулей Starlink.

Артемовское шампанское. Как война бьет по легендарному игристому

Город-крепость Бахмут, мужественно противостоящий атакам врага, уже также стал символом несокрушимости украинцев, как и мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь". Однако из-за тяжелых боев в этом городе есть риск потерять уникальное винопроизводство — завод Artwinery, который производит шампанское "Артемовское".

Производство игристого здесь организовали в 1950 годах в обширных подземных галереях Бахмута (тогдашнего Артемовска), образовавшихся в результате добычи гипса. Благодаря особому микроклимату, который удавалось поддерживать в гипсовых штольнях на глубине 79 метров, предприятие Artwinery было единственным в Украине предприятием, где игристые вина создавались по классической методике, когда повторное брожение происходит в бутылке.

Как ранее писал Фокус со ссылкой на источник в компании Artwinery, из-за боевых действий завод приостановил работу еще в марте 2022 года. Тогда готовую продукцию вывезли на склады партнеров и дистрибьюторов компании на безопасной территории Украины.

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В июне 2022 года в компании заверили Фокус, что запасов игристого хватит на продолжительное время. Действительно, на Новый 2023 год украинцы имели возможность побаловать себя бутылкой "Артемовского", которое до сих пор доступно в торговых сетях. Однако на этикетке "Артемовского", которое сейчас продается в супермаркетах, мелким шрифтом написано, что оно было сделано по заказу Artwinery в пгт Таирово в Одесской области на предприятии "Таирово Вайнери". Тем временем, СМИ облетело печальное известие о том, что 1 февраля 2023 года российские оккупанты захватили завод ArtWinery и его уникальные подземные склады.

Очевидно, бренд "Артемовское" не исчезнет из ассортимента в сетях. Однако вопрос о том, когда будет возобновлено уникальное производство в гипсовых шахтах Бахмута, пока остается открытым.

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