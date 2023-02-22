Бензин, соль, 4G. Какими были главные дефициты военного времени и как Украина их преодолела
Полномасштабное российское вторжение показало, насколько хрупок обычный порядок вещей, который еще вчера работал, словно надежные, точные часы. С дефицитом каких товаров и услуг Украина столкнулась во время войны и каким образом удалось решить проблемы.
На рассвете 24 февраля 2022 года страну разбудила война. Она звучала за окнами громкими взрывами и завыванием сирен воздушной тревоги. Мир, который еще вчера казался привычным и обыденным, в одночасье оказался разрушенным. Купить свежие продукты к ужину, посетить парикмахерскую, подобрать косметику, выпить кофе в кафе, съесть гамбургер в сети популярных фаст-фудов, посетить фитнес-клуб, заказать лекарства в аптеке, заправить авто, наполнить бокалы вином, накормить кошку ее любимым кормом… Все эти обыденные вещи с первого дня войны остались в мирном прошлом или превратились в сложный квест.
Война оказалась длиннее, чем прогнозировали самые пессимистичные аналитики. И на разных ее этапах были новые вызовы. Весной на АЗС исчез бензин и дизель, летом привычные овощи и фрукты подорожали, а любимых херсонских арбузов украинцы так и не дождались. С октября были вынуждены ужинать при свечах и решали вопрос, как оставаться на связи. Но, так или иначе, Украина научилась быстро находить выход практически из любой сложной ситуации, а символом несокрушимости стали браслеты, изготовленные из последней довоенной партии стали мариупольского меткомбината "Азовсталь".
Топливо в цене. Как на автозаправках исчезло горючее и как его теперь завозят в Украину
Украинским автомобилистам первые месяцы войны запомнились длинными очередями перед заправками и жестоким дефицитом горючего.
"Я добавился в группу в телеграмме, где участники сообщали о ситуации на АЗК в моем городе, и там узнавал, где есть бензин. В городах, которые пришлось посещать, искал такие же группы – они были везде. Как-то в пути в безвыходной ситуации в такой группе я нашел парня, который привез мне канистру бензина по цене 80 грн за литр", — рассказывает о сложном опыте предприниматель Андрей. Он вспоминает, что завидовал тогда своему соседу – владельцу электрокара. Тогда он еще не представлял, как будет трудно зарядить его осенью во время солидных перебоев с поставками электроэнергии.
Действительно, дефицит горючего был очень острым. Из-за прекращения импорта нефтепродуктов морем, остановки поставок горючего из России и Беларуси, а также разрушения в результате вражеских обстрелов украинских НПЗ (в первую очередь, Кременчугского НПЗ) страну весной 2022 года охватил топливный кризис. Как тогда писал Фокус со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко, в критические дни запасов топлива в стране оставалось только на 2-3 суток, тогда как до полномасштабного вторжения резервов хватало, по меньшей мере, на 15 суток.Важно
Единственным выходом из ситуации стала отработка новых каналов импорта топлива из Европы. Игроки рынка, которым удалось развить эту инициативу, смогли получить существенную прибыль. В частности, сеть АЗК ОККО, одной из первых на рынке открывшая системные поставки горючего из Европы, за первое полугодие 2022 года получила 3 млрд грн чистой прибыли, что в 2,5 раза превышает результат за аналогичный период 2021 года.
Однако и для европейского рынка эта ситуация оказалась вызовом. Ведь в ЕС никогда ранее не резервировали такие объемы топлива для Украины. "Итак, нам нужно перестроить не только свой, но и европейский рынок топлива", — замечала тогда Агия Загребельская, основательница Лиги Антитраста. А подобная перестройка требовала времени.
Тем не менее, в соответствии с классическим экономическим законом ситуацию решила "рука рынка". Уже во второй половине лета удалось наладить новые цепочки поставок, в рознице стало достаточно топлива, а цены, благодаря устранению спекулятивной составляющей, несколько снизились. То есть, опасения о сговоре трейдеров, которые при отсутствии государственного регулирования будут завышать цены, не оправдались.
Важные медикаменты. Почему перед аптеками выстраивались очереди и куда они делись
"В нашем районе работала только одна аптека с 11-00 до 16-00. Чтобы в нее попасть, приходилось часами отстаивать в длиннющей очереди на улице под звуки взрывов и сирен. Но лекарства быстро раскупали, а новые не подвозили", — описывает реалии первых дней войны киевлянка Марина. Она вспоминает, как в аптеке в соседнем квартале взрывной волной разнесло витрины, как нельзя было найти элементарных бинтов и таблеток "L-тироксин" для мамы, которые она употребляет ежедневно для замещения гормонов щитовидной железы.
Как ранее объяснял в комментарии Фокусу исполнительный директор Ассоциации представителей международных фармацевтических производителей (AIPM Ukraine) Владимир Игнатов, в мирное время аптеки в Украине имели запас лекарств на неделю, дистрибьюторы – на два месяца, склады производителей – на два-три месяца. Но уничтожение в результате боевых действий нескольких крупных складов, в частности — компании "Фармак" в Макарове в Киевской области, появление проблем с логистикой и дистрибуцией, а также паника среди граждан, которые разметали медикаменты, сломали обычную схему работы аптечного рынка.Важно
В результате, производителям пришлось налаживать производство в новых условиях, а дистрибьюторам — выстраивать новую логистику поставок. И через несколько месяцев слаженной работы фармацевтических предприятий, импортеров, аптечных сетей и представителей власти дефицит лекарств удалось ликвидировать. Теперь система снова работает, как часы, и граждане не страдают из-за дефицита лекарств.
Вкусная гречка. Куда с полок исчезла любимая крупа и почему ее снова достаточно
После начала российского вторжения с прилавков супермаркетов практически исчезла любимая крупа украинцев – гречка. И даже если гражданам удавалось найти дефицитный продукт в продаже, цены пугали. Стоимость килограмма гречки в течение года войны, по данным статистики портала "Минфин", менялась следующим образом:
- февраль: 50,48 грн
- март: 50,81 грн
- апрель: 59,25 грн
- май: 72,53 грн
- июнь: 89,90 грн
- июль: 91,70 грн
- август: 92,73 грн
- сентябрь: 87,94 грн
- октябрь: 80,78 грн
- ноябрь: 76,99 грн
- декабрь: 73,85 грн
- январь: 69,40 грн
- февраль: 64,23 грн
Как ранее пояснил в комментарии Фокусу Александр Нечипоренко, заместитель директора ННЦ "Институт аграрной экономики", в Украине в 2021 году произвели 106 тыс. тонн гречихи, тогда как для удовлетворения внутреннего спроса требовалось до 180 тыс. тонн. Нехватку компенсировали импортом – в 2021 году в Украину завезли 21,7 тыс. тонн гречки. Основными поставщиками были следующие страны:
- Россия — 12,7 тыс. тонн
- Казахстан — 8,63 тыс. тонн
- Беларусь — 0,42 тонны
Естественно, после начала полномасштабного вторжения импорт гречки из страны-агрессора и ее сателлита прекратился, следствием чего стал дефицит, подогреваемый повышенным спросом. Казалось, что украинцам придется менять свои гастрономические привычки…Важно
Однако, в феврале 2023 года гречки на полках украинских магазинов — предостаточно. Цены радуют планомерным снижением, начиная с августа 2022-го. Благотворное влияние на ситуацию оказал новый урожай гречки, который в 2022 году составил 156 тыс. тонн. С учетом того, что некоторая часть населения страны уехала за границу, этого количества должно хватить для внутреннего потребления. То есть, дефицит гречки украинцам больше не грозит.
К слову, подобное увеличение урожая гречки объясняется возвращением интереса украинских аграриев к этой нишевой культуре. Ведь, опасаясь проблем с экспортом зерновых во время войны, многие предприятия, чтобы диверсифицировать риски, посеяли гречиху, которая пользуется спросом на внутреннем рынке Украины.
Найти соль. Как война заставила украинцев заменить каменную соль на морскую
В конце мая 2022 года с полок украинских магазинов практически исчезла соль. Ее дефицит связан с началом боевых действий вблизи Соледара Донецкой области в апреле, а именно там расположено крупнейшее производство — завод "Артемсоль".
Поскольку до войны "Артемсоль" — одно из крупнейших подобных предприятий в мире — полностью обеспечивало потребности Украины в пищевой соли, дефицит не заставил себя долго ждать.
Поставщики торговых сетей достаточно быстро компенсировали нехватку необходимого продукта за счет импорта. И, как ранее объяснял в комментарии Фокусу Олег Пендзин, исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба", именно из-за наплыва импортной продукции цены на соль в Украине подскочили.Важно
Уточним, месторождения каменной соли в Украине есть и на западе — в Дрогобыче, Солотвино, Теребле и др. Запасов соли там заметно меньше, чем в Соледаре. Но в контексте потери "Артемсоли" О них вспомнили. Однако шахты Солотвино сейчас затоплены и производство соли там давно не идет. Зато в селе Теребля на Закарпатье полным ходом идет подготовка к запуску добычи соли. По словам главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты, местное месторождение может обеспечить потребности Украины в технической соли, которую зимой используют для обработки дорог.
Тем временем полки украинских супермаркетов заполнила преимущественно морская соль разных брендов и происхождения. Однако знакомой с детства упаковки каменной соли "Артемсоль" уже не найдешь. Будем надеяться, что после деоккупации Соледара предприятие, скорее всего, будут восстанавливать, а знакомая всем соль вернется в розницу.
Генераторы, зарядные станции, пауэрбанки. За чем охотились украинцы ради электроэнергии
Осень 2022 года принесла гражданам Украины новое, неожиданное испытание – вражеские ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру и длительные перебои с электроэнергией. К этой реальности пришлось подстраиваться как гражданам, так и бизнесу. Тогда в Украине стремительно начали раскупать генераторы, зарядные станции, пауэрбанки, на рынке образовался дефицит, а цены на такие товары стремительно взлетели.
Денис Корецкий, руководитель департамента маркетплейса АЛЛО, рассказывал Фокусу, что в октябре 2022 года продажи генераторов выросли в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Важно
Чтобы удовлетворить спрос, правительство своим постановлением от 9 ноября 2022 года №1260 освободило генераторы, зарядные станции и пауэрбанки от ввозной пошлины и НДС. Однако нововведение заработало криво. Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, в комментарии Фокусу уточнил, что соответствующие изменения вначале внедрили "ководным постановлением", и поэтому таможенники не пропускали генераторы без документов, подтверждающих их отношение к борьбе с коронавирусом.
Чтобы устранить эту коллизию в декабре 2022 года Верховная Рада проголосовала за соответствующие изменения в Таможенный и Налоговый кодексы. Льготы будут действовать до 1 мая 2023 года.
Теперь, когда улицы украинских городов погружаются во тьму, практически возле каждого магазинчика или кафе просыпаются генераторы. Энергия, полученная от генератора, обходится бизнесу в разы дороже, чем от сети (от 20 грн за кВт·ч), что увеличивает себестоимость товаров и услуг. Однако бизнес, сумевший обеспечить автономность такой дорогой ценой, взял на себя социальную миссию делиться светом. Теперь во время длительных отключений электроэнергии граждане могут подзарядить гаджеты и подключиться к интернету в оборудованных генераторами магазинах, ТРЦ, заведениях общепита, АЗК, аптеках, отделениях банков и т.д.Важно
В поисках сигнала. Как украинцы научились оставаться онлайн
Одним из неожиданных, неприятных последствий длительных отключений света для граждан стали перебои с доступом к интернету. Со стационарным подключением ситуация понятна – если нет тока, WI FI роутер не работает. Но, как ранее объяснил Фокусу телеком-эксперт Александр Глущенко, в случае, если интернет-провайдер использует технологию xPON [Passive optical network, пассивная оптическая сеть] и в дом или квартиру проведен оптический кабель, подключение оптического приемника и роутера к аккумуляторной батарее или блоку бесперебойного питания позволит оставаться онлайн, если интернет есть у провайдера.Важно
С мобильной связью – другая история. В случае перебоев с электроэнергией базовые станции должны автоматически переключаться на резервные батареи, которые способны обеспечить их работу в течение 4-6 часов. Кроме этого, станцию можно запитать от генератора. Но на практике работу базовых станций от резервных источников питания затруднял лавинообразный рост нагрузки и истощение резервных батарей в случае длительных и повторных отключений электроэнергии.
Мобильные операторы, которых осенью 2022 года опросил Фокус, ответили, что для решения проблемы они закупают дополнительное оборудование для резервного питания, в том числе генераторы, и расширяют емкость сетей там, где это возможно. Очевидно, их усилия оказались не напрасны. По крайней мере, теперь жители Киева во время отключения света по графику куда меньше жалуются на проблемы с мобильными данными.
Тем не менее, особенно требовательные пользователи интернет, чтобы обеспечить бесперебойную работу в любых условиях, подключились к нескольким альтернативным провайдерам и, кроме того, к спутниковому интернету с помощью модулей Starlink и т.д.
Кстати, Starlink также внесли в список оборудования, которое можно ввезти в Украину без пошлины и НДС. Учитывая, что в украинских розничных сетях модули Starlink не продаются, их привозят из-за границы. Как сообщили Фокусу в пресс-службе компании "Нова пошта", исключительно через сервис "НП Шопинг" с февраля по декабрь 2022 года из Европы в Украину доставили более 11 тыс. интернет-модулей Starlink.
Артемовское шампанское. Как война бьет по легендарному игристому
Город-крепость Бахмут, мужественно противостоящий атакам врага, уже также стал символом несокрушимости украинцев, как и мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь". Однако из-за тяжелых боев в этом городе есть риск потерять уникальное винопроизводство — завод Artwinery, который производит шампанское "Артемовское".
Производство игристого здесь организовали в 1950 годах в обширных подземных галереях Бахмута (тогдашнего Артемовска), образовавшихся в результате добычи гипса. Благодаря особому микроклимату, который удавалось поддерживать в гипсовых штольнях на глубине 79 метров, предприятие Artwinery было единственным в Украине предприятием, где игристые вина создавались по классической методике, когда повторное брожение происходит в бутылке.
Как ранее писал Фокус со ссылкой на источник в компании Artwinery, из-за боевых действий завод приостановил работу еще в марте 2022 года. Тогда готовую продукцию вывезли на склады партнеров и дистрибьюторов компании на безопасной территории Украины.Важно
В июне 2022 года в компании заверили Фокус, что запасов игристого хватит на продолжительное время. Действительно, на Новый 2023 год украинцы имели возможность побаловать себя бутылкой "Артемовского", которое до сих пор доступно в торговых сетях. Однако на этикетке "Артемовского", которое сейчас продается в супермаркетах, мелким шрифтом написано, что оно было сделано по заказу Artwinery в пгт Таирово в Одесской области на предприятии "Таирово Вайнери". Тем временем, СМИ облетело печальное известие о том, что 1 февраля 2023 года российские оккупанты захватили завод ArtWinery и его уникальные подземные склады.
Очевидно, бренд "Артемовское" не исчезнет из ассортимента в сетях. Однако вопрос о том, когда будет возобновлено уникальное производство в гипсовых шахтах Бахмута, пока остается открытым.Важно