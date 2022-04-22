Аптечный вопрос. Грозит ли Украине дефицит лекарств во время войны

Война серьезно усложнила импорт лекарственных препаратов. И хотя закупки идут, все логистические цепочки поменялись, так что времени на доставку требуется намного больше. У собственного производства, между тем, свои проблемы.

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В Украине порядка 65% объема лекарств обеспечивается внутренним производством, благодаря таким крупным компаниям, как "Фармак", корпорация "Артериум" и "Дарниця". Также широко представлена Biopharma, которая специализируется на производстве препаратов из донорской плазмы крови человека. Все они сегодня продолжают работать.

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Импортные лекарства в Украину тоже поступают — согласно перечню критического импорта, который постоянно пополняется. Но логистические цепочки нарушены войной, а значит, не во всей стране есть достаточное количество импортных препаратов в аптеках.

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"В условиях войны нужны препараты для срочного лечения больных и раненых – это одна история. Другая – нужно поддерживать достаточный запас лекарств в сети аптек нашей страны. На рынке существует более 12 тыс. зарегистрированных в Украине препаратов. Каждый из них кому-то нужен", — говорит Фокусу исполнительный директор Ассоциации представителей международных фармацевтических производителей (AIPM Ukraine) Владимир Игнатов.

Пустеющие аптеки. Ажиотаж уничтожил запасы лекарств

В логистической системе мирного времени аптеки в Украине держали запас лекарств где-то на неделю, дистрибьюторы – примерно на два месяца; склады производителей, если они есть в Украине, — запас еще на два-три месяца, рассказывает Владимир Игнатов.

По его словам, до начала полномасштабного вторжения России в Украину в стране было лекарств на полгода функционирования нормальной дистрибуции.

"Но мы все видели, как были уничтожены несколько крупных складов производителей и дистрибьюторов. Было очень много проблем с консолидацией информации со всех уровней дистрибьюции — и это вызвало хаос. Препарат где-то есть, но где — никто не знает. Люди паниковали, мы видели огромные очереди в аптеки", — констатирует Игнатов.

Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив подчеркивает: когда началась полномасштабная война, "запасы лекарств не испарились". Он обращает внимание, что в аптеках возник ажиотаж — его создали, с одной стороны, волонтеры, которые скупали лекарства для теробороны и ВСУ, а с другой — пациенты, которые скупали препараты "на черный день".

[ + – ] В аптеках возник ажиотаж, волонтерам нужны лекарства для ТРО и ВСУ. обычные пациенты старались скупиться "про запас" Фото: Getty Images

"По отдельным лекарствам иностранного производства склады в Украине, к сожалению, оставались закрытыми. Их нужно принудительно открыть и начать передавать лекарства в Украине, а не везти сейчас из Европы или США", — уверен Шимкив.

Впрочем, еще в середине марта во Львове невозможно было найти "L-тироксин" (импортный препарат, который принимают при проблемах со щитовидкой) или аналоги — в аптеках говорили, что последние поставки были до 24 февраля. Уже через месяц в случайной аптеке корреспонденту Фокуса предложили "L-тироксин" в таблетках по 100 мкг.

Логистика здоровья: как идут поставки медпрепаратов в Украину

Сейчас большие украинские фармакологические компании заявляют, что работают. Хотя, например, еще в первые дни войны вследствие боевых действий около Макарова в Киевской области сгорел склад "Фармак". Там хранили готовые лекарства, сырье для препаратов, первичную упаковку. По данным компании, потери составили около 1,5 млрд. грн.

Сегодня основные проблемы рынка медпрепаратов в Украине — дефицит транспорта, а также недостаток водителей, не выстроенные логистические цепочки.

"Раньше все было четко: препараты импортировали дистрибьюторы или у производителя было дочернее предприятие, и он импортировал на себя. Через дистрибьюторов препараты расходились в аптечные сети, где пациенты могли их купить. Сейчас вся эта товарная цепь дистрибуции существенно нарушена", — говорит Владимир Игнатов.

По его словам, на стандартных условиях больше никто ничего не поставляет. Проблема возникает уже на границе. У поставщиков лекарств теперь нет перевозчиков, которые бы страховали товар на пути к центральным складам дистрибьюторов. В таких условиях дистрибьютор либо сам должен забирать товар на украинской границе (а фактически за границей), либо развивать новую логистику поставок препаратов.

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"Это то, что сейчас происходит – склады логистов или дистрибьюторов появляются прямо на границе или вблизи границы. Теперь логистика перестраивается, чтобы препараты были доступны. И я думаю, к концу апреля этот процесс полностью завершится. То есть, Украина будет с медпрепаратами", — говорит Владимир Игнатов.

Эксперт отмечает: после того, как логистику перестроят, нужно будет найти достаточное количество транспорта, чтобы перевозить препараты на региональные склады и сети Харькова, Киева, Днепра, Запорожья и других украинских городов.

Владимир Игнатов считает, что сейчас самое время развивать дистанционную электронную торговлю лекарствами, чтобы клиент мог оформить заказ препарата онлайн и получить его в ближайшем почтовом отделении.

[ + – ] Значительная часть аптек в Украине закрыты из-за боевых действий Фото: Getty Images

В комитете по здравоохранению Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) говорят, что обратились в международные логистические компании и проводят активную коммуникацию по восстановлению логистических цепочек поставки фармацевтической продукции — в том числе с компаниями, которые раньше не участвовали в этом секторе логистики.

Также в профильном комитете ЕБА отмечают, что члены Ассоциации стараются поддерживать цены на довоенном уровне (учитывая курсовые колебания).

Для рынка лекарств Украины в период войны есть и хорошая новость — из-за сокращения экспортных поставок в стране накапливается достаточное количество запасов препаратов собственного производства. Напомним, до войны украинские производители активно поставляли свои препараты — в том числе, в Россию, Беларусь, Казахстан, Литву, Францию и другие страны. Например, по данным компании "Фармак", доля экспорта в общих продажах компании составляла 24,9%.

Отметим, в России из-за войны с Украиной резко повысились цены на медицинские препараты. Все дело в санкциях, которые были введены в ответ на полномасштабное вторжение армии РФ в Украину.