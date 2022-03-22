Под Киевом из-за боевых действий уничтожен склад компании "Фармак"

Уничтожено сырье и первичная упаковка для лекарств. Склад повредили в ходе таноковой битвы.

Под Макаровым в Киевской области, который ВСУ освободили от российских оккупантов, сгорел склад украинской фармкомпании "Фармак" . Ущерб компании — почти 1,5 млрд грн, сообщил в Facebook член совета директоров компании Петр Чернышев.

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"Мы работаем над полноценным возобновлением производства. Это сложно – ведь на складе было все сырье и первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды", – написал Чернышев.

С начала вторжения РФ в Украину 24 февраля "Фармак" не поставляет лекарства в Россию и Беларусь. Представительство компании свернули в России еще в 2014 году.

24 февраля фуру с лекарствами, которая должна была ехать в Беларусь, завернули, а препараты передали на нужды Чернигова, Минздрава, теробороны и украинской армии.

Сейчас "Фармак" старается по максимуму производить лекарства, чтобы обеспечить население необходимыми препаратами.

У компании есть договоренности с зарубежными партнерами о гуманитарных поставках критически важного лекарства.

Напомним, 21 марта украинские защитники выгнали оккупантов из поселка Макаров в Киевской области.

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов показал кадры с освобожденного Макарова. Везде руины и сожженая техника.