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Україна Російсько-українська війна

Під Києвом через бойові дії знищено склад компанії "Фармак"

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склад, фармак
Склад "Фармаку"

Знищена сировина та первинна упаковка для ліків. Склад пошкодили під час танкової битви.

Під Макаровим у Київській області, який ЗСУ звільнили від російських окупантів, згорів склад української фармкомпанії "Фармак". Збитки компанії — майже 1,5 млрд грн, повідомив у Facebook член ради директорів компанії Петро Чернишов.

"Ми працюємо над повноцінним відновленням виробництва. Це складно – адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди", – написав Чернишов.

З початку вторгнення РФ в Україну 24 лютого "Фармак" не постачає ліки до Росії та Білорусі. Представництво компанії звернули в Росії ще 2014 року.

24 лютого фуру з ліками, яка мала їхати до Білорусі, завернули, а препарати передали на потреби Чернігова, МОЗ, тероборони та української армії.

Наразі "Фармак" намагається максимально виробляти ліки, щоб забезпечити населення необхідними препаратами.

У компанії є домовленості із закордонними партнерами про гуманітарні поставки критично важливих ліків.

Нагадаємо, 21 березня українські захисники вигнали окупантів із селища Макарів у Київській області.

Голова Нацполіції Київської області Андрій Небутов показав кадри зі звільненого Макарова. Скрізь руїни та спалена техніка.