Гречане ралі. Чи підстрибнуть цьогоріч ціни на гречку, як весною 2022 року

Багато років поспіль в Україні вирощували менше гречки, ніж потребував внутрішній попит. Як змінилась ситуація під час війни й що тепер буде з цінами.

Related video

В Україні після початку повномасштабного російського вторгнення вперше за останні кілька років зібрали врожай гречки, достатній для внутрішнього споживання. У 2023 році ця тенденція збережеться, тому дефіцит популярної крупи в Україні можна вважати подоланим. До таких висновків Фокус приходить у своєму новому огляді "Менше хліба. Що посіють аграрії навесні та чи загрожує Україні продуктова криза".

Роман Нейтер, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки зауважує, що гречка займає важливе місце в раціоні саме в нашій країні та її зовнішній ринок є обмеженим. Відповідно, до війни аграрії віддавали перевагу експортним культурам, посівні площі під гречку скорочувалися і її врожаю було недостатньо для задоволення внутрішнього попиту.

"Минулі сезони значну кількість гречки Україна імпортувала і основну частину імпорту складала гречка російського походження, — розповів Фокусу Олександр Буюклі, виконавчий директор Першого українського сільськогосподарського кооперативу (ПУСК). — Так як гречиха досить нішевий продукт і в Європі майже не вирощується, тому саме з московії ми імпортували її під свої потреби".

Роман Нейтер нагадує, що після фактичної зупинки імпорту гречки в розпал повномасштабного вторгнення внутрішній український ринок відреагував значним підвищенням цін. Тобто, відповідно до статистики порталу "Мінфін" ціна кілограма гречки протягом року змінювалася наступним чином:

лютий: 50,48 грн;

березень: 50,81 грн;

квітень: 59,25 грн;

травень: 72,53 грн;

червень: 89,90 грн;

липень: 91,70 грн;

серпень: 92,73 грн;

вересень: 87,94 грн;

жовтень: 80,78 грн;

листопад: 76,99 грн;

грудень: 73,85 грн;

січень: 69,40 грн;

лютий: 64,23 грн;

березень: 66,80 грн.

В розпал дефіциту влітку 2022 року інколи гречка коштувала аномально дорого Фото: Соцсети

В такій ситуації аграрії, які стикнулися з суттєвими проблемами з експортом врожаю, змушені були звернути увагу на гречку.

"Інтерес до цієї культури зріс, особливо серед тих, хто вже мав досвід й володів технологіями її вирощування. Й зараз гречка дійсно може бути більш цікавою, ніж стандартні рішення. Я очікую, що посівна площа під гречку виросте й навряд чи ми побачимо такий стрибок цін на гречку, як минулого року", — продовжує Роман Нейтер.

Для малих господарств з земельним банком 100-200 га співрозмовник Фокусу радить відвести під гречку до 10% земель.

Важливо

Кіло цибулі, як десяток яєць. Ціни в Україні продовжують рости, але є хороші новини

Олександр Буюклі підтверджує, що зараз українські аграрії наростили посівні площі гречки й вирощують її поблизу переробних заводів в Житомирській, Волинській, Рівненській, Кіровоградській та інших областях. Експерт уточнює, що гречкою у 2023 році мають засіяти 116,2 тис. га (+1,6 тис. га в порівнянні з 2022 роком). При цьому, посівні площі у 100 тис. га дозволяють повністю покрити українські потреби у сировині.

"Очікується, що площі посівів гречки, як і в минулому році, більше як на 20% перевищать середній показник за три передвоєнні роки й становитимуть трохи більше 100 тис. га. При середній врожайності, яка відмічалася за низку попередніх років, гречки може бути більш ніж достатньо, щоб задовільнити потреби країни", — підтверджує Олександр Нечипоренко, заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", виконавчий директор Північного міжрегіонального наукового центру НААН.

В 2023 році агровиробники мають посіяти достатньо гречки для внутрішнього споживання Фото: pixabay.com

Деякі опитані Фокусом виробники підтверджують свою зацікавленість в вирощуванні гречки.

"У минулому році гречку ми вирощували вперше й цьогоріч площі під цією культурою суттєво збільшили — з 1,2 тис. га до 3,9 тис. га. Основним фактором, який впливав на рішення додати культуру до вирощування, була її важливість для продовольчої безпеки України. Адже було важко передбачити хід розвитку подій, ймовірні дефіцити ринку споживання та інші продовольчі потреби", — розповів Віталій Ставнічук, операційний директор компанії "Контінентал".

Співрозмовник Фокусу додав, що минулого сезону гречка виправдала сподівання щодо продуктивності та урожайності: її валовий збір сягнув 2 тис. тонн, а урожайність — 1,8 тонни з га.

Одним словом, в ситуації насичення попиту різких стрибків цін на гречку в 2023 році не очікується. Раніше Фокус з’ясовував, чому в Україні подорожчали овочі й фрукти.