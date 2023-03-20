Гречневое ралли. Подпрыгнут ли в этом году цены на гречку, как весной 2022 года

Многие годы в Украине выращивали меньше гречихи, чем потребности внутреннего спроса. Как изменилась ситуация во время войны и что будет с ценами.

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В Украине после начала полномасштабного российского вторжения впервые за последние несколько лет собрали урожай гречки, достаточный для внутреннего потребления. В 2023 году эта тенденция сохранится, поэтому дефицит популярной крупы в Украине можно считать преодоленным. К таким выводам Фокус приходит в своем новом обзоре "Меньше хлеба. Что посеют аграрии весной и угрожает ли Украине продуктовый кризис".

Роман Нейтер, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики отмечает, что гречка занимает важное место в рационе именно в нашей стране и ее внешний рынок ограничен. Соответственно, до войны аграрии предпочитали экспортные культуры, посевные площади под гречку сокращались и ее урожая было недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса.

"В прошлые сезоны значительное количество гречки Украина импортировала и основную часть импорта составляла гречка российского происхождения, — рассказал Фокусу Александр Буюкли, исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива (ПУСК). — Так как гречиха достаточно нишевый продукт и в Европе почти не выращивается, поэтому именно из московии мы импортировали ее под свои нужды.

Роман Нейтер напоминает, что после фактической остановки импорта гречки в разгар полномасштабного вторжения внутренний украинский рынок отреагировал значительным повышением цен. То есть, согласно статистике портала "Минфин", цена килограмма гречки в течение года изменялась следующим образом:

февраль: 50,48 грн;

март: 50,81 грн;

апрель: 59,25 грн;

май: 72,53 грн;

июнь: 89,90 грн;

июль: 91,70 грн;

август: 92,73 грн;

сентябрь: 87,94 грн;

октябрь: 80,78 грн;

ноябрь: 76,99 грн;

декабрь: 73,85 грн;

январь: 69,40 грн;

февраль: 64,23 грн;

март: 66,80 грн.

В разгар дефицита летом 2022 года иногда гречка стоила аномально дорого Фото: Соцсети

В такой ситуации аграрии, столкнувшиеся с существенными проблемами с экспортом урожая, вынуждены были обратить внимание на гречку.

"Интерес к этой культуре возрос, особенно среди тех, кто уже имел опыт и владел технологиями ее выращивания. И сейчас гречка действительно может быть более интересной, чем стандартные решения. Я ожидаю, что посевная площадь под гречку вырастет и вряд ли мы увидим такой скачок цен на гречку, как в прошлом году ", — продолжает Роман Нейтер.

Для малых хозяйств с земельным банком 100-200 га собеседник Фокуса советует отвести под гречку до 10% земель.

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Александр Буюкли подтверждает, что сейчас украинские аграрии нарастили посевные площади гречки и выращивают ее вблизи перерабатывающих заводов в Житомирской, Волынской, Ровенской, Кировоградской и других областях. Эксперт уточняет, что гречкой в 2023 году должны засеять 116,2 тыс. га (+1,6 тыс. га по сравнению с 2022 годом). При этом посевные площади в 100 тыс. га позволяют полностью покрыть украинские потребности в этом продукте.

Ожидается, что площади посевов гречихи, как и в прошлом году, более чем на 20% превысят средний показатель за три предвоенных года и составят не более 100 тыс. га. чего достаточно, чтобы удовлетворить потребности страны", — подтверждает Александр Нечипоренко, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", исполнительный директор Северного межрегионального научного центра НААН.

В 2023 году агропроизводители должны посеять достаточно гречихи для внутреннего потребления Фото: pixabay.com

Некоторые опрошенные Фокусом производители подтверждают свою заинтересованность в выращивании гречки.

"В прошлом году гречку мы выращивали впервые и в этом году площади под этой культурой существенно увеличили — с 1,2 тыс. га до 3,9 тыс. га. Основным фактором, который влиял на решение добавить культуру к выращиванию, была ее важность для продовольственной безопасности Украины. Ведь было трудно предсказать ход развития событий, вероятные дефициты рынка потребления и другие продовольственные нужды", — рассказал Виталий Ставничук, операционный директор компании "Континентал".

Собеседник Фокуса добавил, что в прошлом сезоне гречка оправдала надежды на производительность и урожайность: ее валовой сбор достиг 2 тыс. тонн, а урожайность — 1,8 тонны с га.

Одним словом, в ситуации насыщения спроса резких скачков цен на гречку в 2023 году не ожидается. Ранее Фокус выяснял, почему в Украине подорожали овощи и фрукты.