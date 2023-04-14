Ще не час: у НБУ розповіли про підготовку до скасування валютних обмежень

У Національному банку України пояснили, чому досі діють валютні обмеження, як вони впливають на економіку та коли регулятор збирається їх скасувати.

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Національний банк України (НБУ) назвав тимчасовими всі валютні обмеження, запроваджені в країні з початком повномасштабної війни. При цьому скасування обмежень наразі не стоїть на порядку денному, повідомляє пресслужба регулятора.

При цьому НБУ відзначають, що знають, які проблеми для економіки створюють обмеження на валютному ринку.

"НБУ усвідомлює, що згодом баланс переваг та недоліків від застосування жорстких адміністративних обмежень зазнає змін: стримуючий потенціал знижується, водночас ринкові спотворення та невдоволення учасників ринку посилюються. У зв'язку з цим одним із пріоритетів НБУ є формування необхідних передумов, щоб перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень, яке не супроводжувалося б шоками для валютного ринку та економіки", — пояснюють у пресслужбі.

У НБУ нагадали, що у рамках нової програми розширеного фінансування з МВФ Україна погодилася після нормалізації ситуації пом'якшити валютні обмеження. У Нацбанку вже розробляють Дорожню карту поступового скасування валютних обмежень. При цьому Національному банку наголосили, що пом'якшення тимчасових валютних обмежень відбудеться за тими самими принципами, які довели свою ефективність під час проведення валютної лібералізації у мирний час.

"Цей процес відбуватиметься поступово і не прив'язуватиметься до конкретних дат. При прийнятті відповідних рішень НБУ орієнтуватиметься на наявність необхідних макроекономічних передумов та ґрунтовний аналіз впливу таких кроків на валютний ринок та економіку".

Також повідомляється, що за час дії воєнного стану НБУ продав для балансування попиту та пропозиції на валютному ринку понад 30 млрд доларів. Водночас інтервенції НБУ були б суттєво більшими за відсутності заходів щодо протидії непродуктивному відтоку капіталу.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року офіційний курс зафіксовано на рівні 29,25 UAH/USD. Як раніше писав Фокус, після вторгнення Росії в Україну продаж валюти бізнесом помітно знизився. Різницю між попитом та пропозицією валюти перекриває НБУ за рахунок продажу коштів із міжнародних резервів.

Раніше Фокус писав про причини стійкості IT-сектору під час війни та значення IT-послуг для відновлення експортного потенціалу України