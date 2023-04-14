Еще не время: в НБУ рассказали о подготовке к отмене валютных ограничений

В Национальном банке Украины объяснили, почему до сих пор действуют валютные ограничения, как они влияют на экономику и когда регулятор собирается их отменить.

Related video

Национальный банк Украины (НБУ) назвал временными все валютные ограничения, которые были введены в стране с началом полномасштабной войны. При этом отмена ограничений сейчас не стоит на повестке дня, сообщает пресс-служба регулятора.

При этом в НБУ отмечают, что знают, какие проблемы для экономики создают ограничения на валютном рынке.

"НБУ осознает, что со временем баланс преимуществ и недостатков от применения жестких административных ограничений претерпевает изменения: сдерживающий потенциал снижается, в то же время рыночные искажения и недовольства участников рынка усиливаются. В связи с этим одним из приоритетов НБУ является формирование необходимых предпосылок, чтобы перейти к постепенному смягчению валютных ограничений, которое бы не сопровождалось шоками для валютного рынка и экономики", — объясняют в пресс-службе.

В НБУ напомнили, что в рамках новой программы расширенного финансирования с МВФ Украина согласилась после нормализации ситуации смягчить валютные ограничения. В Нацбанке уже разрабатывают Дорожную карту постепенной отмены валютных ограничений. При этом Национальном банке подчеркнули, что смягчение временных валютных ограничений состоится по тем же принципам, которые доказали свою эффективность во время проведения валютной либерализации в мирное время.

"Этот процесс будет происходить постепенно и не будет привязываться к конкретным датам. При принятии соответствующих решений НБУ будет ориентироваться на наличие необходимых макроэкономических предпосылок и обстоятельный анализ влияния таких шагов на валютный рынок и экономику".

Также сообщается, что за время действия военного положения НБУ продал для балансировки спроса и предложения на валютном рынке более 30 млрд долларов. В то же время интервенции НБУ были бы существенно больше при отсутствии мер по противодействию непроизводительному оттоку капитала.

Напомним, с 24 февраля 2022 года официальный курс зафиксирован на уровне 29,25 UAH/USD. Как ранее писал Фокус, после вторжения России в Украину продажа валюты бизнесом заметно снизилась. Разницу между спросом и предложением валюты перекрывает НБУ за счет продажи средств из международных резервов.

Ранее Фокус писал о причинах ​​устойчивости IT-сектора во время войны и значении IT-услуг для восстановления экспортного потенциала Украины