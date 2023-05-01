Коли українська економіка почне відновлюватися від війни: у МВФ назвали важливу умову

За словами постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграма Степаняна, чотирирічна програма розширеного фінансування між МВФ та нашою країною має допомогти стабілізувати економіку.

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Міжнародні партнери готові приєднатися до реконструкції України, проте наша країна має виконати свою частину умов та посилити мобілізацію внутрішніх доходів для фінансування соціальних та інфраструктурних потреб. Про це сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" 1 травня 2023 року постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Ваграм Степанян.

За його словами, для повоєнної України це буде основною умовою сталого та тривалого економічного зростання.

"З цього логічно випливає, що заходи, які зменшують податкові надходження або руйнують наявну податкову базу, обмежують здатність України досягати цілей реконструкції та розвитку, що негативно впливає на довгострокове економічне зростання", — зазначив він.

Степанян розповів, що співпраця МВФ та України, яка була затверджена в березні і має на увазі чотирирічну програму розширеного фінансування EFF на суму в 15,6 млрд доларів, має допомогти такому зростанню.

За словами Ваграма Степаняна, Національна стратегія доходів (НСД), розробка якої у 2023 році є у програмі, допоможе узгодити мобілізацію доходів з урядовими пріоритетами розвитку та потребами у витратах, включаючи реконструкцію та соціальні потреби.

"Для підтримки дохідної бази в короткостроковій перспективі основна увага приділятиметься скасуванням заходів, введених в умовах воєнного стану та реформам у податковій та митній сферах", — заявив Степанян.

Він також зазначив, що ПДВ стане всеосяжною "дорожньою картою", що містить чіткі цілі щодо забезпечення надходжень та інші цілі політики, що охоплюють і політичні, і адміністративні реформи.

Ще ПДВ передбачає посилення антикорупційних заходів та процедур управління для усунення ризиків недоброчесності та податкових реформ для повоєнної реконструкції та інвестицій.

Нагадаємо, 27 березня у МВФ спрогнозували, що буде з економікою світу у 2023 році. За словами директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, перспективи світової економіки на 2023 та 2024 роки, ймовірно, залишаться слабкими.