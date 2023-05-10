В Україні стартують масштабні ремонти на АЕС: чи будуть відключення світла

Узимку всі енергоблоки, окрім Запорізької АЕС, яку окупували росіяни, працювали на максимальній від можливої на той момент потужності. Тому тепер обладнання потрібно перезавантажити свіжим паливом.

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Більш ніж половина атомних енергоблоків в Україні припинить роботу в межах планових ремонтів і модернізації. Як повідомляє пресслужба "Енергоатому", відповідний графік уже підготовлено.

Зазначається, українські споживачі навряд чи відчують якісь незручності, оскільки нестачу електроенергії компенсуватимуть за рахунок теплостанцій та імпорту. Водночас узимку всі енергоблоки, окрім Запорізької АЕС, яку окупували росіяни, працювали на максимальній від можливої потужності.

"Тепер настав час перезавантажити енергоблоки свіжим ядерним паливом і провести планові ремонтні роботи для забезпечення ефективної їх експлуатації протягом осінньо-зимового періоду 2023-2024 років", — повідомляють в "Енергоатомі".

У компанії наголошують, що нестача електроенергії від вироблення енергоблоків буде компенсована роботою теплових станцій та імпортом з-за кордону.

"Крім того, у теплу пору року генерація відновлюваної енергетики зростає, а тому проходження ремонтної кампанії, хоч і вкрай непросте, відбудеться з мінімальними викликами для енергосистеми й українців", — додали в компанії.

Зазначимо, що у квітні 2023 року голова "Енергоатому" Петро Котін повідомляв, що влітку на плановому ремонті буде половина з дев'яти атомних енергоблоків, які працюють. За його словами, роботи триватимуть майже два місяці.

Він також додав, що літо — найкращий період для ремонтів, коли можна зробити їх із найменшими витратами та впливом на енергосистему з погляду нестачі електроенергії.

Додамо, що всі енергооб'єкти України через масовані ракетні та дронові атаки з боку ЗС РФ цієї зими працювали в критичних умовах. Окупанти, починаючи з жовтня 2022 року, десятки разів атакували об'єкти магістральних мереж "Укренерго". Внаслідок атак інфраструктура отримала масштабні та складні ушкодження.

Водночас стало відомо, що "Енергоатом" займатиметься виробництвом компонентів ядерного палива. 16 березня 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що підготовка до виробництва перебуває на завершальній стадії, протягом цього року має стартувати промислове виробництво.