Екстрена фінансова допомога: у яких випадках і хто з українців може її отримати

Невідкладну матеріальну допомогу зможуть отримати дві категорії українців, надавши мінімум документів у форматі онлайн.

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Фінансову допомогу в Україні отримують постраждалі від війни та внутрішньо переміщені особи. Виплати надає сама держава та кілька міжнародних організацій. Однак отримання такої допомоги займає якийсь час. Мало хто знає, що в екстрених випадках українці можуть отримати невідкладну грошову підтримку, розповів портал "На пенсії".

Екстрена фінансова допомога в Україні: як отримати та хто може це зробити

Наразі матеріальну допомогу у прискореному форматі надає Естонська рада у справах біженців.

Українці можуть отримати екстрену фінансову підтримку у двох випадках:

за необхідності термінової операції з приводу онкології (як самої людини, так члена сім'ї);

при необхідності невідкладного лікування через поранення, викликане бойовими діями (як самої людини, так члена сім'ї).

Для оформлення матеріальної допомоги необхідно заповнити онлайн-форму за посиланням, а також завантажити документ, що засвідчує особу та медичні довідки, що підтверджують факт захворювання.

Надана інформація перевірятиметься в строк до п'яти днів, після чого із заявником вийдуть на зв'язок представники організації.

Нагадаємо, 9 травня Данська рада у справах біженців повідомляла, що мешканці Іванківської територіальної громади (Київська область), які постраждали від російської окупації у лютому-квітні 2022 року, можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 40 тисяч гривень.

1 травня набув чинності закон №2980-IX, який передбачає виплату одноразової матеріальної підтримки у розмірі до одного мільйона гривень. Гроші зможуть отримати чиновники та співробітники критичної інфраструктури у разі отримання інвалідності під час виконання службових обов'язків у районах ведення бойових дій.