"Ми фінансуємо обидві сторони війни": журналісти розповіли, навіщо Заходу потрібна Росія

За словами журналістів, Захід не має достатньої кількості ядерного палива і не має можливості швидко наростити його виробництво, щоб забезпечити себе атомною енергією.

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Ядерна енергетика на Заході переживає довгоочікуване відродження з відкриттям нових реакторів у США та Європі та новим імпульсом до якнайшвидшого будівництва. Проте Захід залежить від російського ядерного палива, про що пише видання The Wall Street Journal.

У матеріалі йдеться, що Захід не має достатньої кількості ядерного палива і не має можливості швидко наростити виробництво. Ще прикро, що найбільшим джерелом найважливіших інгредієнтів є Росія та її державна монополія "Росатом", яка причетна до підтримки війни в Україні.

"Попри прогрес у галузі, залежність від російського збагаченого урану для виробництва ядерного палива виявилася непереборною", — пишуть журналісти.

Повідомляється, що після 1993-го року російське ядерне паливо стало настільки дешевим, що західні постачальники важко могли конкурувати. Незабаром американські та європейські компанії почали скорочуватися, а Росія стала найбільшим у світі постачальником збагаченого урану. "Росатом", як і раніше, постачає до чверті ядерного палива в США.

"Ці гроші йдуть прямо в оборонний комплекс Росії. Ми фінансуємо обидві сторони війни", — сказав Скотт Мелбі, виконавчий віцепрезидент компанії Uranium Energy, яка займається видобутком урану.

Угода з обмеження ядерної зброї

Видання пише, що згідно з угодою 1993 року США закупили у Росії 500 метричних тонн високозбагаченого урану, достатнього для 20 000 боєголовок, і перетворили його на реакторне паливо. Москва отримала терміново необхідні готівку, Вашингтон зменшив головний біль, пов'язаний із поширенням ядерної зброї.

Повідомляється, що угода була потрібна для того, щоб запобігти попаданню ядерних ракет СРСР, що розвалився, не в ті руки. Однак саме через неї ядерне паливо РФ стало таким дешевим.

За словами журналістів, пропоноване нове покоління реакторів, які прихильники рекламують як менш ризиковані та екологічно безпечніші, ніж поточні конструкції реакторів, потребує особливого типу палива, що є ядерним еквівалентом високооктанового бензину. Єдиним джерелом цього палива сьогодні є "Росатом".

Шляхи розв'язання проблеми

Повідомляється, що двопартійна група в Конгресі зараз просуває закон, що забороняє використання в США російського урану, створення національного запасу урану, розширення внутрішніх можливостей з переробки урану в паливо та включення урану до списку найважливіших корисних копалин країни.

За словами сенатора від штату Айдахо Джимі Ріша, співпрацювати з РФ так само як раніше, ніхто не захоче навіть після закінчення війни в Україні.

"Потрібні покоління, перш ніж до росіян знову виникне довіра", — сказав він.

Нагадаємо, що в Україні стартують масштабні ремонти на АЕС. Взимку всі енергоблоки, окрім Запорізької АЕС, яку окупували росіяни, працювали на максимальній від можливої на той момент потужності. Тому тепер обладнання потрібно перезавантажити свіжим ядерним паливом.