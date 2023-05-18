Перемога, російські активи, прозорі правила. Що потрібно для економічного прориву України

Експерти назвали дві головні умови для успішної відбудови України в повоєнний період й три головних напрямки використання заблокованих російських активів.

Related video

На етапі повоєнної відбудови Україні потрібно максимальне спрощення для малого і середнього бізнесу й механізм страхування політичних ризиків для великих міжнародних інвесторів. До таких висновків приходять автори дослідження "Економічні пріоритети для повоєнної України: план реформ", яке нещодавно презентували у Києві.

Як зауважив під час презентації Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна, провідний автор дослідження, перед війною в Україні всі реформи рухалися у правильному напрямку, хоч і доволі повільно, й станом на 2021 рік головні здобутки в Україні були наступними:

макростабілізація;

значний прогрес у напрямку євроінтеграції;

посиленні інституційної спроможності НБУ;

земельна реформа;

усунення фіскальних дисбалансів;

децентралізація.

Війна принесла наступні згубні наслідки:

падіння ВВП на 29,2%;

збитки, завдані інфраструктурі в $143,8 млрд (за попередніми оцінками);

виїзд з країни більше 8 млн громадян;

фіскальний розрив у 2022 році 27,5% ВВП й значна залежність від зовнішнього фінансування.

На етапі відновлення, за словами Дмитра Боярчука, перед Україною стоятимуть наступні базові завдання:

гармонізувати законодавство з ЄС, фактично, продовжувати євроінтеграцію;

залучити гроші на відбудову.

Гармонізація з законодавством ЄС й євроінтеграція - одна з головних задач для України в повоєнний період Фото: УП

Проте експерт зауважує, що швидкість Євроінтеграції визначатиметься не стільки гармонізацією законодавства з ЄС, скільки темпами впровадження верховенства права в Україні. Так само від цього фактору залежатиме й питання фінансування, як для державного бюджету, так і приватного сектору. Адже для інвесторів з цивілізованого світу важлива наявність зрозумілих, прозорих правил гри. Але, на жаль, індекс верховенства права, який мониторить Світовий банк, показує, що в Україні у цій сфері за часів незалежності мало що змінилося, й країна навіть не наблизилася до рівня Польщі, Словаччини, Латвії, Литви та Естонії.

Дмитро Боярчук підкреслює, що в такому суспільстві, як українське, зв’язок між законами і реальним життям порушений, тому головним питанням є те, як в таких умовах в період відбудови досягти стабільного і якісного росту. На думку авторів дослідження, на допомогу мають прийти наступні процеси:

спрощення, направлене на зменшення кількості випадків, коли бізнес і держава можуть по-різному інтерпретувати одну й ту саму ситуацію, що потребуватиме залучення правосуддя. Це передусім допоможе розвиватися малому і середньому бізнесу;

страхування політичних ризиків в Україні для великих міжнародних інвесторів, ресурсом для чого можуть стати заблоковані санкціями російські активи.

Тобто, заморожені ресурси агресора, які можуть бути конфісковані, автори дослідження радять використовувати наступним чином:

на фінансування відбудови України;

для стимулювання швидшого впровадження судової і правоохоронної реформи, бо фінансування має бути прив’язане до прогресу в цій сфері;

створення ресурсу для страхування політичних ризиків. Тобто, якщо чиновник будь-якої української інституції нанесе збиток інвестору й це підтвердять суди міжнародної юрисдикції, компенсація має надаватися за рахунок цього ресурсу.

Як зазначається в дослідженні, заморожені російські активи, основним джерелом яких є $316 млрд валютних резервів РФ, потрібно використати для потреб відновлення України незалежно від того, чи погодиться Росія з цією вимогою добровільно, чи доведеться забезпечувати її виконання у примусовому порядку.

Уточнимо, що над згаданим дослідженням "Економічні пріоритети для повоєнної України: план реформ" працював колектив із 14 авторів, а рецензентами виступили відомі економісти: Андерс Аслунд, голова консультативної ради CASE (Польща), Лєшек Бальцерович, колишній віце-прем’єр-міністр і міністр фінансів Польщі, Іван Міклош, заступник прем’єр-міністра і міністр фінансів Словаччини та Ян Хагемейєр, віце-президент правління CASE (Польща).

Нагадаємо, ЄС розглядає можливість об'єднання пов'язаних із РФ заблокованих активів на рівні Євросоюзу або на міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який можна було б використати для фінансування відновлення України.

Раніше Фокус аналізував наслідки демографічної кризи, з якою Україна має стикнутися через втечу від війни значної частини населення.