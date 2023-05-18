Не виходячи з дому: як українцям зареєструвати права на нерухомість під час війни

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури пояснюють, що реєстрація нерухомості підтверджує, що ви є законним власником майна і унеможливлюєте підробку шахраями документів про право власності.

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Мешканці Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцьк зможуть подати заяву на реєстрацію прав на нерухоме майно на порталі "Дія". Про це 18 травня 2023 року повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Раніше подібною послугою на порталі "Дія" могли користуватися українці з Львівщини, Тернополя, Харкова та Чугуївського району Харківської області. Інші українці, які не мали можливості користуватися порталом, мали пройти як мінімум три держустанови, щоб зареєструвати права на свою нерухомість.

"Реєстрація нерухомості підтверджує, що ви є законним власником майна. Це, зі свого боку, унеможливлює підробку шахраями документів про право власності на майно. Реєстрація права власності у ДРРП забезпечує дані, адже ті будуть збережені на захищених цифрових носіях, на відміну від паперових архівів. Наприклад, після початку повномасштабної війни багато таких архівів знищили БТІ або розікрали окупанти", — розповіли у відомстві.

Як зареєструвати нерухомість у "Дії"

Авторизуватись або зареєструватися на порталі;

вибрати "Послуги" — "Земля, будівництво, нерухомість" — "Державна реєстрація прав на нерухоме майно";

заповнити необхідну інформацію та подати скан-копії документів;

підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Усі дані та запит до бюро технічної інвентаризації (БТІ) буде надіслано автоматично, потім реєстратор внесе інформацію до Державного реєстру прав на нерухоме майно (ДРРП). Про результат заявник зможе дізнатися, переглянувши статус у кабінеті на порталі Дія. Також про це повідомлять листа на електронну пошту заявника.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно пояснював, кому з українців у 2023 році доведеться сплатити податок на нерухомість.