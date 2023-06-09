Відкриття портів вигідне не лише Україні, а й усьому світу, — експерт

Розблокування роботи морських портів в Україні позитивно позначиться на економіці. Також свою вигоду отримає решта світу, який потребує української продукції.

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Відкриття портів вигідне не лише для України, а й для всього світу, тому слід оперативно вирішити цю проблему. Таку думку у коментарі виданню Oboztevatel озвучив виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко 9 червня.

За словами експерта, розблокування роботи портів дуже важливе для України, оскільки це забезпечить суми валютних надходжень, проте від цього свою вигоду отримає й решта світу, який потребує української продукції.

"Розблокування портів надзвичайно важливе як для України, так і для світу, адже Україна відіграє дуже відчутну роль у забезпеченні продовольчої безпеки. У той же час, давно йдеться про розширення номенклатури товарів для експорту, і на всіх міжнародних майданчиках це теж промовляється. Є багато товарів, у тому числі український метал, на який великий попит у світі. Тому всім вигідно розширити як географію портів, так і номенклатуру товарів", — йдеться у повідомленні.

Щодо притоку значних обсягів валюти, зазначає Олексій Буряченко, вони б значно допомогли українській економіці, адже за кошти бізнесу сплачуються податки, митні платежі, а також із них йдуть зарплати для співробітників.

Тут враховано той фактор, що економіка України через повномасштабну війну перебуває у важкому стані.

"Це також необхідно нашій важкій промисловості, яка зараз, враховуючи агресію Російської Федерації та закриття традиційних ринків збуту, перебуває у надзвичайно тяжкому стані, можливо, навіть на рівні банкрутства", — підсумував експерт.

Нагадаємо, 9 червня повідомлялося, що британська розвідка назвала, за яких умов РФ може піти на продовження зернової угоди. Російські окупанти вимагатимуть поновлення аміакопроводу до Одеси, бо днями вони його обстріляли.