Открытие портов выгодно не только Украине, но и всему миру, — эксперт

Разблокировка работы морских портов в Украине положительно скажется на экономике. Также свою выгоду получит остальной мир, который нуждается в украинской продукции.

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Открытие портов выгодно не только для Украины, но и для всего мира, поэтому следует оперативно решить эту проблему. Такое мнение в комментарии изданию Oboztevatel озвучил исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко 9 июня.

По словам эксперта, разблокировка работы портов очень важна для Украины, так как это обеспечит суммы валютных поступлений, однако от этого свою выгоду получит и остальной мир, который нуждается в украинской продукции.

"Разблокировка портов чрезвычайно важна как для Украины, так и для мира, ведь Украина играет очень ощутимую роль в обеспечении продовольственной безопасности. В то же время, давно идет речь о расширении номенклатуры товаров для экспорта, и на всех международных площадках это тоже проговаривается. Есть много товаров, в том числе украинский металл, на который большой спрос в мире. Поэтому всем выгодно будет расширить как географию портов, так и номенклатуру товаров", — говорится в сообщении.

Что касаемо притоков значительных объемов валюты, отмечает Алексей Буряченко, они бы значительно помогли украинской экономике, ведь со средств бизнеса платятся налоги, таможенные платежи, а также с них идут зарплаты для сотрудников.

Здесь учтен тот фактор, что экономика Украины из-за полномасштабной войны находится в тяжелом состоянии.

"Это также необходимо нашей тяжелой промышленности, которая сейчас, учитывая агрессию Российской Федерации и закрытие традиционных рынков сбыта, находится в чрезвычайно тяжелом состоянии, возможно, даже на уровне банкротства", — подытожил эксперт.

Напомним, 9 июня сообщалось, что британская разведка назвала, при каких условиях РФ может пойти на продление зерновой сделки. Российские оккупанты потребуют возобновления аммиакопровода в Одессу, потому что на днях они его обстреляли.