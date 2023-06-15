Запущено 1000 МВт енергоблок АЕС: у Міненерго розповіли про масштабну ремонтну кампанію

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, через російський терористичний акт на Каховській ГЕС, гідрогенерація сьогодні не працює на ту потужність, яку прогнозували експерти.

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В Україні проходить масштабна ремонтна кампанія на енергетичних об'єктах. Про це розповів Міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу, йдеться на офіційному урядовому порталі.

Як зазначає Галущенко, на одній з українських АЕС сьогодні було запущено 1000 МВт енергоблок. За його словами, ремонтні роботи на об'єкті були завершені на 20 днів раніше від запланованого терміну.

"Щодня, на який ми можемо скоротити терміни ремонту та додати до енергосистеми додаткову потужність – це виклик", — сказав глава Міненерго.

Галущенко також зазначив, що завершення ремонту атомного блоку особливо важливий через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС, який вплинув на енергосистему.

"На жаль, через терористичні дії окупантів гідрогенерація сьогодні не працює на ту потужність, яку прогнозували", — констатував міністр.

Глава Міненерго наголосив, що зниження рівня води в Каховському водосховищі становить і додаткову загрозу для окупованої Запорізької АЕС. Крім того, аварія може вплинути на роботу великих виробничих об'єктів у регіоні.

Нагадаємо, що 6 червня пресслужба Міністерства енергетики України повідомила про ризики підтоплення енергооб'єктів у Херсонській області, включно з Херсонською ТЕЦ через підрив росіянами Каховської ГЕС.

За даними МАГАТЕ від 8 червня, рівень води досяг точки, за якою, за попередніми оцінками, насоси Запорізької АЕС більше не можуть працювати, проте надходження води для охолодження не припинилося.

Ми також писали про те, що 21 квітня президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін уклав з виконавчим директором американської компанії Holtec International Крісом Сінгхом угоду про розгортання малих модульних реакторів (SMR) в Україні.