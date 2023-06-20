Amazon, Microsoft та Pepsi: десятки тисяч біженців з України отримають роботу від світових корпорацій

За оцінками Єврокомісії, безпрецедентна підтримка з боку європейського бізнесу допоможе десяткам тисяч українців забезпечити себе та своїх близьких, які були змушені залишитися в Україні після повномасштабного вторгнення.

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Компанія Amazon пообіцяла прийняти на роботу 5000 українців до кінця 2024 року, а також інших біженців, котрі опинилися в Європі, в рамках масштабної кампанії допомоги. До списку компаній, що беруть участь у проєкті, приєднаються Hilton Hotels, Adecco, Microsoft та низка інших. Про це повідомляє ВВС.

Така кампанія проводиться на тлі того, що кількість вимушених переселенців у світі досягла рекордної позначки: 110 мільйонів людей.

Маргарітіс Схінас, віцепрезидент Єврокомісії, повідомила, що багато біженців стикаються зі складнощами при пошуку роботи.

За її словами, становище, що склалося, контрастує з повсюдним браком кваліфікованих кадрів.

Вона відзначила високий рівень освіти українських біженців, бажання заробляти та законне право працювати в ЄС відповідно до Директиви про тимчасовий захист.

За оцінками представника Єврокомісії, така безпрецедентна підтримка континентального бізнесу допоможе десяткам тисяч українців забезпечити себе та своїх близьких в Україні.

За даними благодійної організації Tent Partnership for Refugees, основна частина українських біженців у Європі — жінки й перед ними особливі труднощі у пошуці роботи. Серед іншого згадуються незнання мови та необхідність поєднувати роботу та обов'язок піклується про дітей.

У рамках такої ініціативи великі компанії — Amazon, Hilton, Marriott та ін. — погодились працевлаштувати 13 680 українців та біженців з інших країн за наступні три роки.

Рекрутингові агенції, такі як Adecco, допоможуть знайти роботу 150 000 осіб. Більш того, такі компанії як Accenture та Microsoft навчать понад 86 000.

До кінця 2024 року Amazon зобов'язалася найняти щонайменше 5000 біженців у США в рамках проєкту Welcome Door.

Повідомляється і про додаткову допомогу, яка піде на покриття витрат, пов'язаних з імміграцією, доступом до посібників та самовчителів, які допомагають адаптуватися у новому суспільстві.

Представники європейської компанії, в якій зайнято 200 000 осіб, вважають, що більшість біженців працюватимуть на низькооплачуваних посадах, тоді як Офорі Агбока, віцепрезидент компанії-гіганта e-commerce, вважає, що біженці матимуть можливість кар'єрного зростання і зможуть працювати "на різних рівнях організації, що відповідають їх навичкам та вмінням".

Нагадаємо, що в ЄС попередили, що можуть "втомитися" від біженців з України, хоч європейські країни прийняли мільйони громадян України.

Також повідомлялося, що у Франції сирієць-мігрант напав із ножем на дітей — у результаті багато постраждалих.