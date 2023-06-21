Обмін валют в Україні: Нацбанк не встановлював обмежень щодо року випуску банкноти

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, НБУ наголосив на визначенні незначного зносу банкнот і заборонив фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник або детектор на касі підтвердив справжність банкнот.

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Національний банк України не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

За його словами, відомство не має таких повноважень.

"Особливо хочу сказати про шахрайські пропозиції обміну 100 "білих" доларів на 90 "синіх" – це не просто грубе порушення, це – аморально і неприпустимо, особливо в умовах війни", — заявив він.

Крім того, Пишний заявив, що для того, щоби зменшити ризик спекуляцій, НБУ змінив свої нормативи. Так було скасовано визначення незначного зносу банкнот і заборонив фінансовим установам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник або детектор на касі підтвердив справжність банкнот.

"Касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот або їхній стан і відмовляти у скоєнні валютно-обмінної операції, тому що йому здалося, що десь не збігається малюнок чи не такий колір", — заявив Пишний.

Глава НБУ також заявив, що банкноти попередніх років випуску, які є законним платіжним засобом в іноземній державі, є дійсними. Крім того, Нацбанк може застосувати заходи впливу, які передбачають суттєві штрафи у розмірі до 400 000 гривень для порушників.

Нагадаємо, що 17 червня член ради НБУ Василь Фурман говорив, що Нацбанк хоче змінити правила купівлі доларів в Україні. Він говорив, що незабаром обмінний ринок запрацює за правилами, як це було кілька місяців тому.

Він зазначив, що зараз готівковий долар допомагає зберегти капітал. Нещодавно на ньому можна було добре заробити, адже ставка доходності за доларовими депозитами перевищувала 10%. Наразі ситуація інша.

Також 19 червня повідомляли, що пенсіонерам в Україні вирішили скоротити розмір субсидій. Деякі українські пенсіонери отримуватимуть зменшену суму допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Фокус розповідає, із чим пов'язані зміни.