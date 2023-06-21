ПФУ провів перерахунок пенсій: кому та на скільки підвищили виплати (інфографіка)

Середній розмір підвищення пенсій склав майже 222 гривні. Під перерахунок виплат потрапили понад 650 тисяч громадян.

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Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють та отримують свої виплати на банківську картку, та в середньому підвищив суми виплат на 221, 74 грн. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

Повідомляється, що перерахунок пенсій було здійснено для більш ніж 654,9 тисячі осіб, з яких більш ніж 401 тисяча отримали збільшення розміру пенсії. Середній розмір підвищення становив 221,74 грн. Починаючи з червня, виплати перерахованих пенсій за квітень та травень здійснюватимуться у встановлені дати виплати пенсіонерам.

Також зазначено, що перерахунок пенсій, пов'язаний з урахуванням страхового стажу, було проведено для 537,5 тисяч українців. З цього числа розмір пенсії було збільшено на 327,2 тисячі осіб, а середній розмір підвищення становив 179,47 гривні.

Крім того, перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітної плати було виконано для 117,4 тисячі осіб. Серед них розмір пенсії збільшили для 73,8 тисячі осіб, а середній розмір підвищення становив 409,16 гривні. Процес виплати перерахованих пенсій вимагатиме додаткових витрат у розмірі близько 89 млн гривень щомісяця, йдеться у повідомленні ПФУ.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що в Україні найбільші пенсії отримують колишні судді та прокурори. У середньому екссуддям сплачують до 100 тисяч гривень пенсій.

Також Фокус писав про те, як зміняться пенсійні виплати з урахуванням війни в Україні.