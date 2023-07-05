Топ 10 кондиціонерів для охолодження. Характеристики та ціни + інфографіка

Літній сезон в Україні важко уявити без кондиціонерів. Їх встановлюють у ресторанах, офісах, магазинах, а також у квартирах та будинках. Вони допоможуть швидко охолодити приміщення. Фокус з’ясував, як обрати енергоефективний кондиціонер на охолодження, щоб не переплачувати за електроенергію.

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Загалом кондиціонери поділяються на два типи: моноблочні та спліт-системи, які складаються з двох та більше блоків. Перший тип приладів не потрібно монтувати на стіну. У таких є коліщатка, ще їх називають мобільними. У комплекті до них передбачена гофра для відведення теплого повітря, яку виводять у вікно. Спліт-системи мають два блоки — внутрішній та зовнішній. Зовнішній встановлюється на фасаді будинку, з внутрішнім блоком його з'єднують електрокабель і трубка з фреоном. Для кондиціонування одночасно декількох приміщень встановлюють мультиспліт-системи, які складаються з кількох внутрішніх блоків, під'єднаних до одного ззовні.

Раніше кондиціонер сприймався виключно як техніка для охолодження повітря у квартирі. І справді, є моделі, які працюють тільки на охолодження. Проте більшість з них — універсальні, тобто працюють як на охолодження, так і на обігрів.

Основні функції кондиціонера, на які варто звернути увагу

Головна причина, чому ми купуємо кондиціонер — знизити температуру в приміщенні. Він дає змогу створити в кімнаті оптимальний температурний режим 18-21°С попри спеку за вікном. Більшість пультів дають змогу регулювати температуру до 0,5°С.

Кондиціонер, як правило, споживає третину від потужності, яку видає

Осушувальна функція приладу дає змогу прибрати зайву вологу з повітря, очищуючи його і перешкоджаючи утворенню плісняви, грибка та вогкості. Це подовжить життя меблів. Крім того, режим полегшує дихання, що особливо важливо для людей з астмою або алергіків.

У всіх сучасних спліт-системах присутній таймер, за допомогою якого можна встановити час увімкнення кондиціонера та "сну". Наприклад, можна освіжити приміщення за кілька годин до повернення додому або завершити охолодження кімнати, як тільки заснете.

Важливо вибрати модель, яка має не надто високе енергоспоживання, але водночас якісно охолоджує приміщення

Функція іонізації дає змогу освіжити повітря в приміщенні, створивши ефект морського бризу, що покращує імунітет та самопочуття. У більшості моделей сучасних кондиціонерів є і функція фільтрації. Завдяки їй вдається захистити теплообмінник від частинок пилу і бруду.

Функція "SWING" регулює зміну нахилу жалюзі, що дає змогу обрати: рівномірно дути повітря до кімнати або сконцентрувати весь потік в одному напрямку. Система самодіагностики кондиціонера означає безперервне відстеження стану блоків пристрою. У разі поломки кондиціонер інформує про це світлодіодними сигналами на лицьовій стороні панелі.

Як підібрати кондиціонер у квартиру: основні параметри, які варто взяти до відома

Сьогодні в магазинах можна підібрати як бюджетний підлоговий кондиціонер, так і спліт-систему з широким функціоналом Фото: Pexels

Фокус зібрав головні поради щодо вибору кондиціонера на охолодження.

Холодопродуктивність моделі

Обираючи кондиціонер, перше, на що слід звернути увагу, — його холодопродуктивність. Це потужність охолодження за максимального навантаження (тобто за високої температури зовні). Її треба підбирати, враховуючи площу приміщення. Загалом для квартири зі стелею до 3 м на кожні 10 кв. м потрібно не менше 1 кВт-год. Тож, для кімнати 20 кв. м потрібен кондиціонер з потужністю 2 кВт-год.

Рівень енергоспоживання кондиціонера

Потужність електроспоживання у кілька разів нижча за потужність охолодження. Тобто кондиціонер споживає в середньому від 0,5 до 1 кВт електроенергії, або третину від потужності, яку він видає. Приміром, якщо споживана потужність приладу буде приблизно 0,8 кВт, то за 4 години роботи кондиціонер споживатиме 3,2 кВт-год електроенергії.

На кожні 10 кв.м. площі необхідно 1 кВт-год потужності кондиціонера, тобто для кімнати 20 кв.м підійде кондиціонер з потужністю 2 кВт-год Фото: vsplit

Щоб підібрати найменш енерговитратний кондиціонер, в одному з інтернет-магазинів кореспонденту Фокусу порадили звернути увагу на клас кондиціонера — від А до G, що вказує на ступінь енергоефективності або EER. Чим менше електроенергії споживає кондиціонер, тим вищий його EER. Так, у класі А — EER вище 3,2, а в класі В — EER від 3,0 до 3,2. Тож тим, для кого ціна в платіжці за електрику має значення, краще звернути увагу на кондиціонери класів А+, А++, А+++. Чим більше плюсів — тим менше електроенергії споживає прилад. Нагадаємо, з 1 червня тариф на електричну енергію для населення підвищили, і зараз для домогосподарств України вартість електроенергії — 2,64 грн за кВт-год.

Рівень шуму кондиціонера

При виборі кліматичних апаратів також не зайвим буде звернути увагу на його гучність. Щоб уявити, як "звучатиме" ваш кондиціонер, можна звірити показник у техдокументації зі звуковими ефектами:

24-28 децибел (дБ) — шепіт;

28-45 дБ — рівень шуму при звичайній розмові;

46-70 дБ — гучність міської жвавої вулиці.

Більшість внутрішніх блоків мають показник 22-30 дБ, а зовнішніх — у межах 32-55 дБ.

Оцінка вартості установки кондиціонера

Вартість установки кондиціонера коливається у діапазоні 2-6 тис. грн. Вона нижча, якщо послугу надає фірма, у якої ви купуєте прилад, а також за умови меншого показника потужності. Якщо замовити установку одразу кількох кондиціонерів, можна також розраховувати на знижку. Проте врешті ціна установки залежить від складності завдання, тому доцільно не просто переговорити з майстрами, а й надіслати їм фото або відео приміщення, де планується встановити кондиціонер.

Дешеві та дорогі. Які зараз є у продажу моделі кондиціонерів

Вибір моделей на ринку в Україні зараз доволі широкий. Отже, можна обрати як простенький підлоговий кондиціонер, так і повноцінну спліт-систему з новітнім функціоналом.

Найменш енерговитратні кондиціонери — ті, які належать до класу А+, А++, А+++. Чим більше плюсиків — тим менше струму споживає

Наприклад, Germatic BL-201DLR — це підлоговий охолоджувач, який і охолоджує, і очищає повітря. В його основі — технологія гідроохолодження з використанням спеціального фільтра, який перетворює гаряче повітря на прохолодний вітерець. У комплекті 2 додаткові баки для води або льоду. Він підходить, якщо потрібно охолодити невелику площу — до 15 кв.м.

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А от Leberg LOK 2.0 LS/LU-07OL2 — це вже спліт-система для охолодження чи обігріву приміщення площею до 20 кв.м. Модель оснащена спеціальною функцією "I feel" — це вимірювання температури у приміщенні не внутрішнім блоком, а пультом дистанційного керування. Відповідно, результат роботи кондиціонера більш комфортний та точний. Для безпечного використання кондиціонера встановлений датчик, який за умови різкого стрибка напруги в електричній мережі автоматично відключає прилад, і так запобігає можливим пошкодженням або несправностям. Прилад належить до енергоефективного класу А.

Топ 10 кондиціонерів на охолодження*

№ Модель Головні функції Площа Споживання електроенергії Ціна** 1 Germatic BL-201DLR Підлоговий кондиціонер. Охолодження, очищення, зволоження 15 кв. м 0,9 кВт/год 2 - 3 тис. грн 2 EBERG TOR Колонний кондиціонер. Охолодження, іонізація, зволоження, очищення 20 кв. м 0,8 кВт/год 7,5 тис. грн 3 GRUNHELM GAC-07GH Настінний кондиціонер. Охолодження, осушення, вентиляція 20 кв. м 1,5 кВт/год 8,2 - 9,5 тис. грн 4 Leberg LOK 2.0 LS/LU-07OL2 Спліт-система. Охолодження, осушення, вентиляція 20 кв. м 0,7 кВт/год 11 тис. грн 5 Osaka STV-12HH

Спліт-система. Охолодження, вентиліція, осушення, фільтрація 35 кв. м 1 кВт/год 13 тис. грн 6 Zanussi Siena Inverter

Спліт-система. Охолодження, осушення, рециркуляція, іонзація 25 кв. м 0,82 кВт/год 14,8 тис. грн 7 MIDEA AF6-09N1C2-I/AF6-09N1C2-O

Спліт-система. Охолодження, самодіагностика, управління зі смартфона 25 кв. м 0,82 кВт/год 15 - 16 тис. грн 8 Galactic GKZ 09 M S Спліт-система. Охолодження, турбо-охолодження, самоочищення, автодіагностика 27 кв. м 0,8 кВт/год 16 - 17 тис. грн 9 Electrolux ChillFlex Pro EXP26U338CW

Мобільний кондиціонер. Охолодження, вентиляція, осушення, самоочищення 40 кв. м 0,8 кВт/год 17 - 22 тис. грн 10 Gree Smart GWH09QB-K3DNB6G Спліт-система. Охолодження, очищення, авторестарт, самодіагностика, підключення до інтернету 25 кв. м 0,8 кВт/год 30 - 35 тис. грн

*Кондиціонери розміщені від дешевих до дорогих, дані функціоналу — офіційні сторінки виробників та інтернет-магазинів.

** Ціна станом на 28 червня 2023 року, дані українських інтернет-магазинів.

Модель GRUNHELM GAC-07GH розрахована на 20 кв. м. Прилад потужністю охолодження і обігріву 2,05 кВт працює з рівнем шуму внутрішнього блоку в діапазоні від 26 дБ до 34 дБ (залежно від режиму). Кондиціонер може виконати осушення, вентиляцію і провести очищення повітря від шкідливих частинок і неприємних запахів. У разі відключення електроенергії функція авторестарту після відновлення живлення увімкне прилад із заданими раніше параметрами.

Якщо потрібно охолодити площу 25 кв. метрів, то підійде Zanussi Siena Inverter. Ця система забезпечена всіма основними функціями: охолодження, обігрів, осушення, вентиляція та широким набором додаткових функцій. Серед переваг — автоматичні вертикальні та горизонтальні жалюзі, що дають змогу рівномірно поширювати повітря приміщенням.

Як правило, чим вища ціна моделі, тим більшу площу він здатний охолоджувати і тим більше додаткових функцій має

Модель MIDEA AF6-09N1C2-I/AF6-09N1C2-O — настінна спліт-система преміумкласу, побудована на основі компресорів з інверторним керуванням. Діапазон робочих температур цієї моделі у режимі охолодження коливається у межах 0 ⁰С до +50 ⁰С, а у режимі обігріву — від –15 ⁰С до +24 ⁰С. Спеціальне антикорозійне покриття теплообмінника захищає від атмосферних явищ і впливів агресивного зовнішнього середовища.Ця модель також має можливість дистанційного керування через мережу "Інтернет" та інтеграції у системи типу "Розумний будинок".

Вартість установки кондиціонера коливається від 2 тис. грн до 6 тис. грн

Чим вища ціна моделі, тим більшу площу він здатний охолоджувати і тим більше додаткових функцій має. Модель Gree Smart GWH09QB-K3DNB6G — з тих, яким вистачить потужності, щоб створити комфортний мікроклімат на площі до 25 кв. м. Назва всієї серії вказує на його головну особливість — керувати роботою спліт-системи можна не тільки за допомогою дистанційного пульта, але й зі смартфона через Wi-Fi. Спеціально розроблене програмне забезпечення дає змогу віддалено під'єднатися до "розумного" кондиціонера й керувати режимами і налаштуваннями. Також має функцію "I FEEL", що дає змогу спрямовувати повітряний потік у місце, де знаходиться пульт керування.

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