ТОП-10 кондиционеров на охлаждение. Характеристики и цены + инфографика
Летний сезон в Украине трудно представить без кондиционеров. Их устанавливают в ресторанах, офисах, магазинах, а также в квартирах и домах. Они помогут быстро охладить помещение. Фокус выяснил, как выбрать энергоэффективный кондиционер на охлаждение, чтобы не переплачивать за электроэнергию.
В общем кондиционеры делятся на два типа: моноблочные и сплит-системы, которые состоят из двух и более блоков. Первый тип приборов не нужно монтировать на стену. У них есть колесики, еще их называют мобильными. В комплекте к ним предусмотрена гофра для отвода теплого воздуха, которую выводят в окно. Сплит-системы имеют два блока — внутренний и внешний. Наружный устанавливается на фасаде дома, с внутренним блоком его соединяют электрокабель и трубка с фреоном. Для кондиционирования одновременно нескольких помещений устанавливают мультисплит-системы, которые состоят из нескольких внутренних блоков, подключенных к одному извне.
Раньше кондиционер воспринимался исключительно как техника для охлаждения воздуха в квартире. И действительно, есть модели, которые работают только на охлаждение. Однако большинство из них — универсальные, то есть работают как на охлаждение, так и на обогрев.
Основные функции кондиционера, на которые стоит обратить внимание
Главная причина, почему мы покупаем кондиционер — снизить температуру в помещении. Он позволяет создать в комнате оптимальный температурный режим 18-21°С, несмотря на жару за окном. Большинство пультов позволяют регулировать температуру до 0,5°С.
Кондиционер, как правило, потребляет треть от мощности, которую выдает
Осушительная функция прибора позволяет убрать лишнюю влагу из воздуха, очищая его и препятствуя образованию плесени, грибка и сырости. Это продлит жизнь мебели. Кроме того, режим облегчает дыхание, что особенно важно для людей с астмой или аллергиков.
Во всех современных сплит-системах присутствует таймер, с помощью которого можно установить время включения кондиционера и "сна". Например, можно освежить помещение за несколько часов до возвращения домой или завершить охлаждение комнаты, как только уснете.
Функция ионизации позволяет освежить воздух в помещении, создав эффект морского бриза, что улучшает иммунитет и самочувствие. В большинстве моделей современных кондиционеров есть и функция фильтрации. Благодаря ей удается защитить теплообменник от частиц пыли и грязи.
Функция "SWING" регулирует изменение наклона жалюзи, что позволяет выбрать: равномерно дуть воздух в комнату или сконцентрировать весь поток в одном направлении. Система самодиагностики кондиционера означает непрерывное отслеживание состояния блоков устройства. В случае поломки кондиционер информирует об этом светодиодными сигналами на лицевой стороне панели.
Как подобрать кондиционер в квартиру: основные параметры, которые стоит принять к сведению
Фокус собрал главные советы при выборе кондиционера на охлаждение.
Холодопроизводительность модели
Выбирая кондиционер, первое, на что следует обратить внимание, — его холодопроизводительность. Это мощность охлаждения при максимальной нагрузке (то есть при высокой температуре снаружи). Ее надо подбирать, учитывая площадь помещения. В целом для квартиры с потолком до 3 м на каждые 10 кв. м нужно не менее 1 кВт-ч. Поэтому, для комнаты 20 кв. м нужен кондиционер с мощностью 2 кВт-ч .
Уровень энергопотребления кондиционера
Мощность электропотребления в несколько раз ниже мощности охлаждения. То есть кондиционер потребляет в среднем от 0,5 до 1 кВт электроэнергии, или треть от мощности, которую он выдает. К примеру, если потребляемая мощность прибора будет около 0,8 кВт, то за 4 часа работы кондиционер будет потреблять 3,2 кВт-ч электроэнергии.
Чтобы подобрать наименее энергозатратный кондиционер, в одном из интернет-магазинов корреспонденту Фокуса посоветовали обратить внимание на класс кондиционера — от А до G, указывающий на степень энергоэффективности или EER. Чем меньше электроэнергии потребляет кондиционер, тем выше его EER. Так, в классе А — EER выше 3,2, а в классе В — EER от 3,0 до 3,2. Так что тем, для кого цена в платежке за электричество имеет значение, лучше обратить внимание на кондиционеры классов А+, А++, А+++. Чем больше плюсов — тем меньше электроэнергии потребляет прибор. Напомним, с 1 июня тариф на электрическую энергию для населения повысили, и сейчас для домохозяйств Украины стоимость электроэнергии — 2,64 грн за кВт-ч.
Уровень шума кондиционера
При выборе климатических аппаратов также не лишним будет обратить внимание на его громкость. Чтобы представить, как будет "звучать" ваш кондиционер, можно сверить показатель в техдокументации со звуковыми эффектами:
- 24-28 децибел (дБ) — шепот;
- 28-45 дБ — уровень шума при обычном разговоре;
- 46-70 дБ — громкость городской оживленной улицы.
Большинство внутренних блоков имеют показатель 22-30 дБ, а наружных — в пределах 32-55 дБ.
Оценка стоимости установки кондиционера
Стоимость установки кондиционера колеблется в диапазоне 2-6 тыс. грн. Она ниже, если услугу оказывает фирма, у которой вы покупаете прибор, а также при меньшем показателе мощности. Если заказать установку сразу нескольких кондиционеров, можно рассчитывать на скидку. Однако в конце концов цена установки зависит от сложности задачи, поэтому целесообразно не просто переговорить с мастерами, но и прислать им фото или видео помещения, где планируется установить кондиционер.
Дешевые и дорогие. Какие модели кондиционеров есть в продаже
Выбор моделей на рынке в Украине сейчас довольно широк. Следовательно, можно выбрать как простенький напольный кондиционер, так и полноценную сплит-систему с новейшим функционалом.
Наименее энергозатратные кондиционеры — те, которые относятся к классу А+, А++, А+++. Чем больше плюсиков — тем меньше тока потребляет
Например, Germatic BL-201DLR — это напольный охладитель, который и охлаждает, и очищает воздух. В его основе — технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в прохладный ветерок. В комплекте 2 дополнительные баки для воды или льда. Он подходит, если нужно охладить небольшую площадь — до 15 кв. м.Важно
А вот Leberg LOK 2.0 LS/LU-07OL2 — это уже сплит-система для охлаждения или обогрева помещения площадью до 20 кв.м. Модель оснащена специальной функцией "I feel" — это измерение температуры в помещении не внутренним блоком, а пультом дистанционного управления. Соответственно, результат работы кондиционера более комфортный и точный. Для безопасного использования кондиционера установлен датчик, который при резком скачке напряжения в электрической сети автоматически отключает прибор, и так предотвращает возможные повреждения или неисправности. Прибор относится к энергоэффективному классу А.
ТОП-10 кондиционеров на охлаждение*
|№
|Модель
|Главные функции
|Площадь
|Потребление электроэнергии
|Цена**
|1
|Germatic BL-201DLR
|Напольный кондиционер. Охлаждение, очистка, увлажнение
|15 кв. м
|0,9 кВт/ч
|2 - 3 тыс. грн
|2
|EBERG TOR
|Колонный кондиционер. Охлаждение, ионизация, увлажнение, очистка
|20 кв. м
|0,8 кВт/ч
|7,5 тыс. грн
|3
|GRUNHELM GAC-07GH
|Настенный кондиционер. Охлаждение, осушение, вентиляция
|20 кв. м
|1,5 кВт/ч
|8,2 - 9,5 тыс. грн
|4
|Leberg LOK 2.0 LS/LU-07OL2
|Сплит-система. Охлаждение, осушение, вентиляция
|20 кв. м
|0,7 кВт/ч
|11 тыс. грн
|5
|Osaka STV-12HH
|Сплит-система. Охлаждение, вентиляция, осушение, фильтрация
|35 кв. м
|1 кВт/ч
|13 тыс. грн
|6
|Zanussi Siena Inverter
|Сплит-система. Охлаждение, осушение, рециркуляция, ионизация
|25 кв. м
|0,82 кВт/ч
|14,8 тыс. грн
|7
|MIDEA AF6-09N1C2-I/AF6-09N1C2-O
|Сплит-система. Охлаждение, самодиагностика, управление со смартфона
|25 кв. м
|0,82 кВт/ч
|15 - 16 тыс. грн
|8
|Galactic GKZ 09 M S
|Сплит-система. Охлаждение, турбо-охлаждение, самоочистка, автодиагностика
|27 кв. м
|0,8 кВт/ч
|16 - 17 тыс. грн
|9
|Electrolux ChillFlex Pro EXP26U338CW
|Мобильный кондиционер. Охлаждение, вентиляция, осушение, самоочистка
|40 кв. м
|0,8 кВт/ч
|17 - 22 тыс. грн
|10
|Gree Smart GWH09QB-K3DNB6G
|Сплит-система. Охлаждение, очистка, авторестарт, самодиагностика, подключение к Интернету
|25 кв. м
|0,8 кВт/ч
|30 - 35 тыс. грн
* Кондиционеры размещены от дешевых к дорогим, данные функционала — с официальных страниц производителей и интернет-магазинов.
** Цена по состоянию на 28 июня 2023 года, данные украинских интернет-магазинов.
Модель GRUNHELM GAC-07GH рассчитана на 20 кв. м. Прибор мощностью охлаждения и обогрева 2,05 кВт работает с уровнем шума внутреннего блока в диапазоне от 26 дБ до 34 дБ (в зависимости от режима). Кондиционер может выполнить осушение, вентиляцию и провести очистку воздуха от вредных частиц и неприятных запахов. При отключении электроэнергии функция авторестарта после восстановления питания включит прибор с заданными ранее параметрами.
Если нужно охладить площадь 25 кв. метров, то подойдет Zanussi Siena Inverter. Эта система обеспечена всеми основными функциями: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция и широким набором дополнительных функций. Среди преимуществ — автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи, позволяющие равномерно распространять воздух по помещению.
Модель MIDEA AF6-09N1C2-I/AF6-09N1C2-O — настенная сплит-система премиум-класса, построенная на основе компрессоров с инверторным управлением. Диапазон рабочих температур этой модели в режиме охлаждения колеблется в пределах 0 ⁰С до +50 ⁰С, а в режиме обогрева — от -15 ⁰С до +24 ⁰С. Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника защищает от атмосферных явлений и воздействий агрессивной внешней среды. Эта модель также имеет возможность дистанционного управления через сеть Интернет и интеграции в системы типа "Умный дом".
Стоимость установки кондиционера колеблется от 2 тыс. грн до 6 тыс. грн
Чем выше цена модели, тем большую площадь он способен охлаждать и тем больше дополнительных функций имеет. Модель Gree Smart GWH09QB-K3DNB6G — из тех, которым хватит мощности, чтобы создать комфортный микроклимат на площади до 25 кв. м. Название всей серии указывает на его главную особенность — управлять работой сплит-системы можно не только с помощью дистанционного пульта, но и со смартфона через Wi-Fi. Специально разработанное программное обеспечение позволяет удаленно подключиться к "умному" кондиционеру и управлять режимами и настройками. Также имеет функцию "I FEEL", позволяющую направлять воздушный поток в место, где находится пульт управления.Важно