ТОП-10 кондиционеров на охлаждение. Характеристики и цены + инфографика

Летний сезон в Украине трудно представить без кондиционеров. Их устанавливают в ресторанах, офисах, магазинах, а также в квартирах и домах. Они помогут быстро охладить помещение. Фокус выяснил, как выбрать энергоэффективный кондиционер на охлаждение, чтобы не переплачивать за электроэнергию.

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В общем кондиционеры делятся на два типа: моноблочные и сплит-системы, которые состоят из двух и более блоков. Первый тип приборов не нужно монтировать на стену. У них есть колесики, еще их называют мобильными. В комплекте к ним предусмотрена гофра для отвода теплого воздуха, которую выводят в окно. Сплит-системы имеют два блока — внутренний и внешний. Наружный устанавливается на фасаде дома, с внутренним блоком его соединяют электрокабель и трубка с фреоном. Для кондиционирования одновременно нескольких помещений устанавливают мультисплит-системы, которые состоят из нескольких внутренних блоков, подключенных к одному извне.

Раньше кондиционер воспринимался исключительно как техника для охлаждения воздуха в квартире. И действительно, есть модели, которые работают только на охлаждение. Однако большинство из них — универсальные, то есть работают как на охлаждение, так и на обогрев.

Основные функции кондиционера, на которые стоит обратить внимание

Главная причина, почему мы покупаем кондиционер — снизить температуру в помещении. Он позволяет создать в комнате оптимальный температурный режим 18-21°С, несмотря на жару за окном. Большинство пультов позволяют регулировать температуру до 0,5°С.

Кондиционер, как правило, потребляет треть от мощности, которую выдает

Осушительная функция прибора позволяет убрать лишнюю влагу из воздуха, очищая его и препятствуя образованию плесени, грибка и сырости. Это продлит жизнь мебели. Кроме того, режим облегчает дыхание, что особенно важно для людей с астмой или аллергиков.

Во всех современных сплит-системах присутствует таймер, с помощью которого можно установить время включения кондиционера и "сна". Например, можно освежить помещение за несколько часов до возвращения домой или завершить охлаждение комнаты, как только уснете.

Важно выбрать модель, которая имеет не слишком высокое энергопотребление, но при этом качественно охлаждает помещение

Функция ионизации позволяет освежить воздух в помещении, создав эффект морского бриза, что улучшает иммунитет и самочувствие. В большинстве моделей современных кондиционеров есть и функция фильтрации. Благодаря ей удается защитить теплообменник от частиц пыли и грязи.

Функция "SWING" регулирует изменение наклона жалюзи, что позволяет выбрать: равномерно дуть воздух в комнату или сконцентрировать весь поток в одном направлении. Система самодиагностики кондиционера означает непрерывное отслеживание состояния блоков устройства. В случае поломки кондиционер информирует об этом светодиодными сигналами на лицевой стороне панели.

Как подобрать кондиционер в квартиру: основные параметры, которые стоит принять к сведению

Сегодня в магазинах можно подобрать как бюджетный напольный кондиционер, так и сплит-систему с широким функционалом Фото: Pexels

Фокус собрал главные советы при выборе кондиционера на охлаждение.

Холодопроизводительность модели

Выбирая кондиционер, первое, на что следует обратить внимание, — его холодопроизводительность. Это мощность охлаждения при максимальной нагрузке (то есть при высокой температуре снаружи). Ее надо подбирать, учитывая площадь помещения. В целом для квартиры с потолком до 3 м на каждые 10 кв. м нужно не менее 1 кВт-ч. Поэтому, для комнаты 20 кв. м нужен кондиционер с мощностью 2 кВт-ч .

Уровень энергопотребления кондиционера

Мощность электропотребления в несколько раз ниже мощности охлаждения. То есть кондиционер потребляет в среднем от 0,5 до 1 кВт электроэнергии, или треть от мощности, которую он выдает. К примеру, если потребляемая мощность прибора будет около 0,8 кВт, то за 4 часа работы кондиционер будет потреблять 3,2 кВт-ч электроэнергии.

На каждые 10 кв.м. площади необходимо 1 кВт-ч мощности кондиционера, то есть для комнаты 20 кв.м подойдет кондиционер с мощностью 2 кВт-ч Фото: vsplit

Чтобы подобрать наименее энергозатратный кондиционер, в одном из интернет-магазинов корреспонденту Фокуса посоветовали обратить внимание на класс кондиционера — от А до G, указывающий на степень энергоэффективности или EER. Чем меньше электроэнергии потребляет кондиционер, тем выше его EER. Так, в классе А — EER выше 3,2, а в классе В — EER от 3,0 до 3,2. Так что тем, для кого цена в платежке за электричество имеет значение, лучше обратить внимание на кондиционеры классов А+, А++, А+++. Чем больше плюсов — тем меньше электроэнергии потребляет прибор. Напомним, с 1 июня тариф на электрическую энергию для населения повысили, и сейчас для домохозяйств Украины стоимость электроэнергии — 2,64 грн за кВт-ч.

Уровень шума кондиционера

При выборе климатических аппаратов также не лишним будет обратить внимание на его громкость. Чтобы представить, как будет "звучать" ваш кондиционер, можно сверить показатель в техдокументации со звуковыми эффектами:

24-28 децибел (дБ) — шепот;

28-45 дБ — уровень шума при обычном разговоре;

46-70 дБ — громкость городской оживленной улицы.

Большинство внутренних блоков имеют показатель 22-30 дБ, а наружных — в пределах 32-55 дБ.

Оценка стоимости установки кондиционера

Стоимость установки кондиционера колеблется в диапазоне 2-6 тыс. грн. Она ниже, если услугу оказывает фирма, у которой вы покупаете прибор, а также при меньшем показателе мощности. Если заказать установку сразу нескольких кондиционеров, можно рассчитывать на скидку. Однако в конце концов цена установки зависит от сложности задачи, поэтому целесообразно не просто переговорить с мастерами, но и прислать им фото или видео помещения, где планируется установить кондиционер.

Дешевые и дорогие. Какие модели кондиционеров есть в продаже

Выбор моделей на рынке в Украине сейчас довольно широк. Следовательно, можно выбрать как простенький напольный кондиционер, так и полноценную сплит-систему с новейшим функционалом.

Наименее энергозатратные кондиционеры — те, которые относятся к классу А+, А++, А+++. Чем больше плюсиков — тем меньше тока потребляет

Например, Germatic BL-201DLR — это напольный охладитель, который и охлаждает, и очищает воздух. В его основе — технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в прохладный ветерок. В комплекте 2 дополнительные баки для воды или льда. Он подходит, если нужно охладить небольшую площадь — до 15 кв. м.

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А вот Leberg LOK 2.0 LS/LU-07OL2 — это уже сплит-система для охлаждения или обогрева помещения площадью до 20 кв.м. Модель оснащена специальной функцией "I feel" — это измерение температуры в помещении не внутренним блоком, а пультом дистанционного управления. Соответственно, результат работы кондиционера более комфортный и точный. Для безопасного использования кондиционера установлен датчик, который при резком скачке напряжения в электрической сети автоматически отключает прибор, и так предотвращает возможные повреждения или неисправности. Прибор относится к энергоэффективному классу А.

ТОП-10 кондиционеров на охлаждение*

№ Модель Главные функции Площадь Потребление электроэнергии Цена** 1 Germatic BL-201DLR Напольный кондиционер. Охлаждение, очистка, увлажнение 15 кв. м 0,9 кВт/ч 2 - 3 тыс. грн 2 EBERG TOR Колонный кондиционер. Охлаждение, ионизация, увлажнение, очистка 20 кв. м 0,8 кВт/ч 7,5 тыс. грн 3 GRUNHELM GAC-07GH Настенный кондиционер. Охлаждение, осушение, вентиляция 20 кв. м 1,5 кВт/ч 8,2 - 9,5 тыс. грн 4 Leberg LOK 2.0 LS/LU-07OL2 Сплит-система. Охлаждение, осушение, вентиляция 20 кв. м 0,7 кВт/ч 11 тыс. грн 5 Osaka STV-12HH Сплит-система. Охлаждение, вентиляция, осушение, фильтрация 35 кв. м 1 кВт/ч 13 тыс. грн 6 Zanussi Siena Inverter Сплит-система. Охлаждение, осушение, рециркуляция, ионизация 25 кв. м 0,82 кВт/ч 14,8 тыс. грн 7 MIDEA AF6-09N1C2-I/AF6-09N1C2-O Сплит-система. Охлаждение, самодиагностика, управление со смартфона 25 кв. м 0,82 кВт/ч 15 - 16 тыс. грн 8 Galactic GKZ 09 M S Сплит-система. Охлаждение, турбо-охлаждение, самоочистка, автодиагностика 27 кв. м 0,8 кВт/ч 16 - 17 тыс. грн 9 Electrolux ChillFlex Pro EXP26U338CW Мобильный кондиционер. Охлаждение, вентиляция, осушение, самоочистка 40 кв. м 0,8 кВт/ч 17 - 22 тыс. грн 10 Gree Smart GWH09QB-K3DNB6G Сплит-система. Охлаждение, очистка, авторестарт, самодиагностика, подключение к Интернету 25 кв. м 0,8 кВт/ч 30 - 35 тыс. грн

* Кондиционеры размещены от дешевых к дорогим, данные функционала — с официальных страниц производителей и интернет-магазинов.

** Цена по состоянию на 28 июня 2023 года, данные украинских интернет-магазинов.

Модель GRUNHELM GAC-07GH рассчитана на 20 кв. м. Прибор мощностью охлаждения и обогрева 2,05 кВт работает с уровнем шума внутреннего блока в диапазоне от 26 дБ до 34 дБ (в зависимости от режима). Кондиционер может выполнить осушение, вентиляцию и провести очистку воздуха от вредных частиц и неприятных запахов. При отключении электроэнергии функция авторестарта после восстановления питания включит прибор с заданными ранее параметрами.

Если нужно охладить площадь 25 кв. метров, то подойдет Zanussi Siena Inverter. Эта система обеспечена всеми основными функциями: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция и широким набором дополнительных функций. Среди преимуществ — автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи, позволяющие равномерно распространять воздух по помещению.

Как правило, чем выше цена модели, тем большую площадь он способен охлаждать и тем больше дополнительных функций имеет

Модель MIDEA AF6-09N1C2-I/AF6-09N1C2-O — настенная сплит-система премиум-класса, построенная на основе компрессоров с инверторным управлением. Диапазон рабочих температур этой модели в режиме охлаждения колеблется в пределах 0 ⁰С до +50 ⁰С, а в режиме обогрева — от -15 ⁰С до +24 ⁰С. Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника защищает от атмосферных явлений и воздействий агрессивной внешней среды. Эта модель также имеет возможность дистанционного управления через сеть Интернет и интеграции в системы типа "Умный дом".

Стоимость установки кондиционера колеблется от 2 тыс. грн до 6 тыс. грн

Чем выше цена модели, тем большую площадь он способен охлаждать и тем больше дополнительных функций имеет. Модель Gree Smart GWH09QB-K3DNB6G — из тех, которым хватит мощности, чтобы создать комфортный микроклимат на площади до 25 кв. м. Название всей серии указывает на его главную особенность — управлять работой сплит-системы можно не только с помощью дистанционного пульта, но и со смартфона через Wi-Fi. Специально разработанное программное обеспечение позволяет удаленно подключиться к "умному" кондиционеру и управлять режимами и настройками. Также имеет функцию "I FEEL", позволяющую направлять воздушный поток в место, где находится пульт управления.

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