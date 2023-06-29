Наказано явитися до ТЦК: минуло 10 днів, чи будуть наслідки за неявку до військкомату?

Оболонський районний територіальний центр комплектування 19 червня видав наказ про проведення мобілізації на території району, де наказав усім явитися до ТЦК впродовж 10 днів. Чи можуть звинуватити чоловіків в ухиленні від служби, якщо вони не виконали наказ?

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В опублікованому Оболонським ТЦК документі (наказ №300) йдеться, що ті, хто досі не отримав повістку, мають явитися до Оболонського районного ТЦК впродовж 10 днів з моменту опублікування наказу. Тобто, 29 червня – останній день зазначеного у наказі Оболонського ТЦК періоду. Про це пише Фокус у новій статті "Не прийшов до ТЦК – будеш ухилянтом. Навіщо ТЦК видають накази про явку впродовж 10 днів".

Опитані Фокусом юристи впевнені, що наказ щодо явки у 10-денний період не несе ніяких правових наслідків для осіб, про яких йде згадка у документі.

"Особисто не вбачаю об’єктивних причин для притягнення до кримінальної відповідальності та звинувачення чоловіків з боку ТЦК за невиконання такого наказу. Такий документ офіційно не опублікований, до відома військовозобов’язаних належним чином не доведений. Тобто немає від чого ухилятись, а відтак немає за що звинувачувати", — вважає адвокатка, юристка Ario Law Firm Надія Грищенко Надія Грищенко.

Наказ Оболонського ТЦК не має обов’язкового характеру, і його невиконання не може мати наслідків для військовозобов’язаних чоловіків, кажеть експерти

На думку Дмитра Лазебного, адвоката юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", за невиконання наказу чоловіків не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності. "Для того, щоб настала кримінальна відповідальність за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) має існувати в логічній послідовності певний набір юридичних фактів", — каже юрист.

Експерт зазначив: якщо військовозобов’язаний не з’явиться до збірного пункту за відповідною повісткою, то тільки тоді можливо ініціювати питання про притягнення відповідної особи до кримінальної відповідальності. "На підставі даного положення наказу начальника районного ТЦК особу притягнути до кримінальної відповідальності не можна", — каже Дмитро Лазебний.

Юристи вважають, що наказ Оболонського ТЦК не має обов’язкового характеру, і що його невиконання не може мати наслідків для військовозобов’язаних чоловіків.

"Наказ ТЦК ніяким чином не може свідчити про ухилення певної особи від мобілізації, а отже не може бути, сам про собі прийнятий судом у якості доказу ухилення особи від мобілізації, а отже такі судові справи не мають перспективи обвинувачення", — зауважив юрист ЮКК "Де-юре" Юрій Сергієнко.

Раніше Фокус писав, що в Україні трапляються випадки затримання співробітниками ТЦК людей, що підпадають під формальні ознаки осіб, що підлягають мобілізації, на вулицях, у кафе, інших публічних місцях. Затриманим пропонується сісти до автобуса та проїхати до ТЦК, при цьому іноді застосовується сила та погрози.