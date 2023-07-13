Які доходи враховують під час призначення субсидії — що потрібно знати українцям

Держава навіть попри війну продовжує підтримувати громадян, які опинилися у складному фінансовому становищі. Наприклад, деякі українці можуть розраховувати на допомогу, щоб оплачувати комуналку.

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Перед тим, як призначити державну допомогу домогосподарству для оплати житлово-комунальних послуг, соціальні органи перевіряють сукупний дохід домогосподарства. Субсидію призначать, якщо домогосподарство витрачає на комуналку понад 15% свого доходу. Перелік доходів, які враховуються під час призначення субсидії, визначено постановою Кабміну України № 632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги".

Це такі доходи, як:

зарплата;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсія;

стипендія, крім соціальної, що надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

соціальні виплати, зокрема пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

допомога по безробіттю, інші страхові виплати;

грошові перекази, отримані з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

інші доходи, а також кошти, отримані громадянином від оренди землі, продажу майна тощо.

Як оформити субсидію у 2023-му?

Громадянам потрібно звернутися із заявою про призначення та надання житлових субсидій та декларацією:

особисто до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або до центру надання адміністративних послуг;

дистанційно, скориставшись порталом "Дія"

на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України або через мобільний засто сунок ПФУ, або відвідати сервісний центр ПФУ незалежно від місця проживання.

Додатково може знадобитися::

договір найму (оренди) житла;

довідка про доходи (якщо в декларації вказані доходи, про які невідомо податківцям і ПФУ);

довідка ВПО;

Кому відмовляться оформляти субсидію?

Громадян можуть залишити без пільг, якщо:

у претендента на субсидію є квартира, загальна площа якої перевищує 130 кв. м і 230 кв. м у будинках;

один із членів сім'ї претендента протягом року перед призначенням субсидії був причетний до фінансової операції, сума якої перевищує 50 тис. грн;

громадянин володіє депозитом, сума якого перевищує 100 тис. грн, або у нього є облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тис. грн;

у громадянина є автомобіль, з року випуску якого минуло менш як 5 років та/або більш ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш як 15 років (крім мопеда і причепа);

у складі сім'ї є повнолітні непрацюючі (і ті, що не мають статусу безробітного) або чий середньомісячний дохід менший за мінімалку, або особи, які не платять ЄСВ протягом трьох місяців.

Тим часом в Україні продовжують розробляти новий механізм призначення субсидій. Зокрема, зникне необхідність збирати довідки та заповнювати декларацію на призначення субсидії на оплату ЖКП.

Нагадаємо також, що у 2023 році впроваджується посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій. Служби проводитимуть три етапи перевірки. Під час звернення по допомогу, її отримання, а також після відповідних виплат.