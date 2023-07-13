Пенсії в Україні: скільки отримають грошей українці, яким не вистачає страхового стажу

До 2028 року в Україні щорічно збільшуватимуться вимоги, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, але далеко не всі встигають накопичити стаж.

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В Україні щороку змінюється кількість стажу, який необхідний для того, щоб вийти на пенсію. Українцям розповіли, що робити тим громадянам, яким його не вистачає. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Починаючи з 1 січня цього року, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно було мати мінімум 30 років страхового стажу. Процес збільшення віку триватиме до 2028 року. Тоді українцям знадобиться вже 35 років, щоб вийти на пенсію. Ті, у кого не вистачає достатньо стажу, можуть розраховувати на соціальну пенсію за віком.

Соціальна пенсія: що це

Цей вид виплат призначається згідно з Постановою Кабміну №1098 "Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату". Щоб її оформити, українцям необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем прописки або проживання.

Розмір такої пенсії має становити різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2093 гривні) і середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за пів року, але не більш ніж 100% від прожиткового мінімуму (2684 гривні).

Цей вид виплат буде перераховуватися кожні пів року з урахуванням змін середньомісячного доходу.

Соціальна пенсія: які документи потрібні

Громадянам необхідно звернутися до органу соціального захисту населення та надати такі документи:

заяву;

паспорт, а також документ із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

довідка про наявний страховий стаж;

декларація про доходи та майновий стан;

копія рішення про призначення опікуна, якщо оформляється для особи, яка визнана недієздатною.

Нагадаємо, 13 липня повідомлялося, як українцям не втратити право на виплати до кінця року, якщо вони перебувають за межами України. До 31 грудня пенсіонерам в інших країнах необхідно пройти спеціальну ідентифікацію. Зробити це можна легко за допомогою двох способів.