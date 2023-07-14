Мінімальна пенсія в Україні: скільки отримуватимуть українці у 2023 році

Мінімальна пенсія в Україні була з початку року сталою, такою може й залишитися до кінця 2023 року.

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Зазвичай двічі на рік підвищують прожитковий мінімум в Україні, до якого прив'язана більшість соціальних виплат. Це стосується й мінімальної пенсії. У розмові з "24 Каналом" Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, повідомив подробиці.

До повномасштабного вторгнення розмір мінімальної пенсії підвищувався двічі на рік – 1 липня та 1 грудня, коли переглядався відповідний розмір мінімального прожиткового мінімуму. У 2023 році відповідні показники заморожені.

Мінімальна пенсія за віком встановлюється у нашій державі у розмірі одного прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Її призначають за наявності необхідного страхового стажу. З 2023-го у державному бюджеті не передбачено підвищення мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії.

Андрій Павловський зазначив, що уряд завжди чотири рази закладав закон про бюджет. Поквартально змінювався розмір прожиткового мінімуму у бік його збільшення.

"Через війну та спричинену нею економічну ситуацію в країні такої можливості держава не має", – пояснив він.

Мінімальна пенсія в Україні, як зазначив фахівець, була з початку року на рівні майже 2 100 гривень, так і залишатиметься до кінця 2023 року. Підвищення урядом не передбачається.

Індексація пенсії в Україні

У березні українські пенсії проіндексували на 19,7%. У ПФУ підрахували, як збільшився середній розмір виплат. За інформацією Пенсійного фонду, середній розмір пенсії в Україні станом на 1 березня 2023 року становив 5 219,69 грн.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, кому та як піднімуть виплати з 1 липня. На думку експерта Андрія Новака, якщо в бюджеті є ресурси, то варто було б збільшити фінансову допомогу переселенцям. Експерт Ярослав Жаліло зазначив, що індексація для тих, хто вийшов на пенсію за спецзаконом, не проводилася вже давно. Перерахунок пенсій відбуватиметься автоматично.