В Україні змінюють порядок виплат для переселенців: хто отримуватиме гроші увесь рік

У Мінреінтеграції розповіли, хто з переселенців, після зміни порядку виплат наприкінці літа, все одно отримуватиме фінансову підтримку увесь рік.

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З 1 серпня 2023 року в Україні запрацюють новації, які торкнуться виплат для внутрішньо переміщених осіб. Як повідомили у Міністерстві реінтеграції з тимчасово окупованих територій, в межах змін фінансова допомога ВПО призначатиметься на пів року.

Втім, деякі категорії українців зможуть отримувати виплати протягом року. Як пояснили у відомстві, це родини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Тобто, це сім'ї, у яких середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

До того ж на держпідтримку впродовж 12 місяців можуть розраховувати сім'ї, у складі яких є особи працездатного віку, які:

доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно);

мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними;

є особами з інвалідністю;

є громадянами, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю тощо.

Якщо ж у складі сім’ї є безробітна особа працездатного віку, яка впродовж перших шести місяців, коли їй виплачували кошти, поліпшила свою економічну самостійність (наприклад, працевлаштувалася, зареєструвалася у центрі зайнятості як безробітна, зареєструвалася як фізична особа-підприємець, отримала допомогу на здобуття економічної самостійності тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — таким сім'ям держава теж виплачуватиме допомогу на проживання впродовж 12 місяців.

Це ж стосується:

ВПО, які втратили працездатність чи досягли пенсійного віку, але розмір пенсії не досягає трьох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.

Неповнолітніх та малолітніх дітей, які прибули без супроводу законного представника.

На які виплати можуть розраховувати ВПО у 2023 році?

Держава продовжує виплачувати автоматично допомогу українцям, які опинилися у складній життєвій ситуації через війну. Розмір такої допомоги складає:

3 000 гривень — дітям та громадянам з інвалідністю;

— дітям та громадянам з інвалідністю; 2 000 гривень — решті всіх громадян.

Нагадаємо, що переселенці незаконно отримали від України 893 мільйони гривень фінансової допомоги. За інформацією аналітиків, понад 151 тисяча громадян покинули території країни після початку повномасштабної війни, але 94 тисячі з них і надалі отримують держвиплати.

Також нагадаємо, що киянам щомісячно виплачуватимуть від 1,2 тис. грн до 2,5 тис. грн фінансової підтримки в межах програми "Турбота. Назустріч киянам".