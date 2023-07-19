Українці отримуватимуть грошову допомогу на похорон пенсіонерів: у ПФУ назвали суму

У відомстві зазначили, що термін подання заявки на виділення фінансової допомоги не обмежується термінами.

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Українці, які поховали пенсіонера, у майбутньому можуть отримати грошову допомогу від уряду. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ) 18 липня.

"Особам, які здійснили поховання пенсіонера, виплачується допомога", — йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, розмір грошової допомоги на поховання пенсіонера залежить від закону України, згідно з яким було призначено пенсію померлому. Зокрема, якщо пенсію виплачували відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то допомога виплачуватиметься в розмірі тримісячної пенсії, проте не менше за п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (13 420 гривень).

Якщо соціальні виплати було призначено згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (або інших законів), то розмір грошової допомоги відповідатиме розміру двох пенсій, одержуваних українцем на момент смерті.

У ПФУ окремо додали, що строк звернення за отриманням грошової допомоги на поховання пенсіонера не обмежений у часі.

Нагадаємо, цього року деякі українці можуть втратити свої виплати, оскільки уряд має намір провести верифікацію соціальних виплат. Те саме стосується і пенсіонерів.