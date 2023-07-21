Виплати можуть припинити: чому українці ризикують залишитися без пенсій

Причинами припинення виплат пенсій на картку можуть стати невикористання банківського рахунку впродовж тривалого часу, смерть одержувача, надання неправдивої інформації до ПФУ та виїзд за кордон.

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Якщо пенсіонер не використовує свій банківський рахунок більш ніж пів року, йому можуть призупинять виплату пенсії. Щоб запобігти такій ситуації, необхідно хоча б раз у зазначений період здійснювати транзакцію за допомогою своєї пенсійної картки. Наприклад, можна здійснити поповнення рахунку мобільного телефону, оплатити комунальні послуги або виконати інші платежі. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Як відновити виплати на карту?

Українці мають можливість легко відновити виплати пенсії та повернути недоотримані гроші, якщо вони втратили своє право на пенсію з будь-якої причини. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) і надати документи, що підтверджують свою особу і право на отримання пенсії.

"Якщо пенсіонер з'являється і підтверджує свою особу, то нарахування і виплата пенсії триває", — розповіла заступниця глави Мінсоцполітики Дар'я Марчак.

Після перевірки даних ПФУ ухвалює рішення про відновлення виплат протягом 10 днів (з дня звернення).

Чому ще можуть перестати виплачувати гроші на карту?

Є кілька причин, через які можуть перестати виплачувати гроші на карту пенсіонера:

Смерть людини: У разі смерті пенсіонера виплата пенсії припиняється. Можливо, сім'ї або спадкоємцям пенсіонера нададуть можливість отримати страхові виплати або іншу допомогу, якщо такі передбачені. Надання неправдивих відомостей: Якщо пенсіонер надав неправдиві дані про свій стаж роботи або зарплату, то після виявлення цього обману можуть припинити виплату пенсії. Виїзд за кордон: Якщо пенсіонер надовго виїжджає за кордон, це може вплинути на виплати пенсії. Однак, є винятки: якщо Україна має договір з тією країною, де перебуває пенсіонер, про виплату пенсій, то, можливо, пенсіонер продовжуватиме отримувати свою пенсію і за кордоном.

Нагадаємо, що в березні українські пенсії проіндексували на 19,7%. У ПФУ підрахували, як збільшився середній розмір виплат. За інформацією Пенсійного фонду, середній розмір пенсії в Україні станом на 1 березня 2023 року становив 5 219,69 грн.

Наприкінці червня стало відомо, кому і як піднімуть виплати з 1 липня. На думку експерта Андрія Новака, якщо в бюджеті є ресурси, то варто було б збільшити фінансову допомогу переселенцям. Експерт Ярослав Жаліло зазначив, що індексація для тих, хто вийшов на пенсію за спецзаконом, не проводилася вже давно. Перерахунок пенсій відбуватиметься автоматично.