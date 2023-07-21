Українцям повертають гроші за одну з комунальних послуг: що для цього потрібно

Ще з минулого року багато домогосподарств в Україні стають клієнтами "Нафтогазу", і в деяких із них виникають складнощі з оплатою рахунків. У компанії пояснили, як вирішити проблему.

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Українцям повертають гроші за газ, якщо перед цим у побутових споживачів відбулася зміна постачальника послуг, але оплату було здійснено ще до цього. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Як повернути гроші?

Для цього споживачам потрібно:

особисто звернутися до попередньої газопостачальної компанії, а потім подати заяву на повернення переплати;

відповідь щодо переплати і повернення грошей відбувається протягом п'яти робочих днів.

"Тільки клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу. Чинного механізму переказу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками не існує", — підкреслюють у "Нафтогазі".

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Тобто, гроші може отримати тільки споживач. На вашу банківську карту або новому постачальнику їх не перерахують.

При цьому, якщо ви так і не дочекаєтеся відповіді від попереднього постачальника у визначені строки, то зможете претендувати на компенсацію в розмірах у порядку, що встановлені Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів і постачання природного газу.

І тоді, як зазначають у "Нафтогазі", сума компенсації подвоюється, а якщо строк надання компенсації прострочено більш ніж на 90 днів — надається у п'ятикратному розмірі.

Що буде з тарифами на газ перед опалювальним сезоном

Днями голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов сказав, що всі клієнти компанії будуть і надалі оплачувати газ за тарифом у 7,96 гривень (з ПДВ). Тарифи на газ можуть змінитися після перемоги у війні та скасування воєнного стану

"Нафтогаз" не планує збільшувати ціну на газ у цьому опалювальному сезоні. Цієї зими платіжки не зростуть", — сказав він.

Зазначимо, що компанія зараз обслуговує більшість споживачів в Україні — 12,5 млн домогосподарств.

Нагадаємо, у липні решта газопостачальних компаній продають українцям енергоресурс за цінами, які коливаються від 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр. Одразу сім постачальників просять за кубометр менше ніж 8 грн, тоді як п'ять — більше.