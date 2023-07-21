Що робити, якщо призупинили видачу пенсій: у Мінсоцполітики дали інструкції

Пенсійні виплати можуть заморозити, якщо людина довго не користується банківською карткою, куди надходять гроші з ПФУ, перебуває за кордоном або подала неправдиві відомості про свою зарплату і стаж.

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Якщо пенсіонер не використовує свій банківський рахунок понад півроку, йому можуть призупинити видачу пенсій. Щоб уникнути подібної ситуації, необхідно проводити транзакції пенсійною карткою хоча б один раз протягом шести місяців. Про це повідомляє видання "На пенсії" з посиланням на представників Мінсоцполітики.

За допомогою пенсійної картки можна, наприклад, поповнити рахунок мобільного, оплатити комуналку або інші рахунки.

Крім того, пенсіонеру можуть припинити виплачувати гроші на картку в разі довгого перебування за кордоном, якщо в України немає з цією країною договору про виплату пенсій своїм громадянам. Також виплати можуть заморозити, якщо пенсіонер подав неправдиві відомості про стаж і зарплату та в разі смерті людини.

Якщо виплати пенсії призупинилися, у Мінсоцполітики зазначають, що їх можна відновити. А також повернути гроші, які були недоплачені. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та підтвердити свою особу.

"Якщо пенсіонер з'являється і підтверджує свою особу, то нарахування і виплата пенсії триває", — пояснила заступниця глави Мінсоцполітики Дар'я Марчак.

Після перевірки даних ПФУ ухвалює рішення про відновлення виплат протягом 10 днів із дня звернення.

Нагадаємо, у зв'язку з індексацією пенсії, яка стартувала в березні і тривала три місяці, деякі українці в серпні отримають підвищені виплати. Надбавки варіюється від 100 до 1 500 гривень. Середній розмір підвищення склав від 400-700 гривень. Підвищену пенсію отримають держслужбовці, працівники місцевого самоврядування, нардепи, науковці, пенсіонери, які працюють, постраждалі через аварію на ЧАЕС, а також звільнені з військової служби.

Фокус писав 21 липня, що деяким категоріям пенсіонерів до кінця року можуть підняти виплати. У Мінсоцполітики вивчають можливість підвищити пенсії тим літнім українцям, які отримують менше 3-4 тисяч гривень.