В Україні можуть збільшити робочий тиждень до 60 годин на період війни: кого це стосується

Під час дії воєнного стану кількість робочих годин для деяких українців може бути збільшено з 40 до 60 на тиждень, а тривалість щотижневого безперервного відпочинку — скорочено до 24 годин.

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Відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", тривалість робочого часу в період дії воєнного стану для деяких громадян може бути збільшена до 60 годин. Про це йдеться на офіційному урядовому порталі.

У повідомленні Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці йдеться, що збільшення робочого тижня під час війни передбачено для людей, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності.

Щодо працівників інфраструктурних об'єктів, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого тижня, під час воєнного стану їхній робочий час може бути збільшено до 40 годин на тиждень.

При цьому щотижневий безперервний відпочинок для працівників критичної інфраструктури може бути скорочено до 24 годин. Час початку і закінчення зміни, а також кількість робочих годин встановлює роботодавець.

Також повідомляється, що оплата праці здійснюється в розмірі, збільшеному пропорційно зростанню норми праці.

Нагадаємо, що 19 липня у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт, згідно з яким роботодавців хочуть зобов'язати погасити всі заборгованості із зарплат, а також заплатити пеню за прострочені виплати.

Ми також писали про те, що 20 липня в Мін'юсті заявили про намір розширити кількість робочих місць для ув'язнених. За словами міністра юстиції, зараз робиться акцент на виробництві, щоб в'язниці могли нормально забезпечити зайнятість ув'язнених