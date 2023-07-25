Пенсії в Україні: чи будуть підвищувати пенсіонерам виплати у серпні 2023 року

В Україні було заплановано кілька етапів підвищення пенсій — індексація виплат стартувала у березні 2023 року. Максимальна надбавка до пенсії у березні склала 1500 гривень, мінімальна – 100 гривень.

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В Україні попри воєнний стан відбувся перерахунок пенсій. Він проходив у кілька етапів і торкнувся майже 11 млн пенсіонерів. Про те, чи планується індексація пенсій у серпні пише видання "На пенсії".

Зазначається, що підвищувати пенсії в Україні почали в березні 2023 року.Тоді індексація пенсійних виплат торкнулася 10,5 млн пенсіонерів. Максимальна надбавка до пенсії у березні склала 1500 гривень, а мінімальна — 100 гривень.

Друге підвищення пенсій провели у квітні. Воно торкнулося пенсіонерів, які продовжують працювати. Але збільшені виплати вони почали отримувати лише з 1 червня. Перерахунок пенсійних виплат зачепив понад 654,9 тис. працюючих пенсіонерів. Збільшено пенсії понад 401 тис. осіб, а середній розмір підвищення склав 221,74 грн.

У липні відбулася третя хвиля індексації виплат, яка торкнулася екснардепів, держслужбовців, вчених та працівників органів місцевого самоврядування. Найбільше середнє підвищення отримали особи, яким призначили пенсії згідно із Законом "Про статус народного депутата України". У 659 таких громадян пенсії в середньому зросли на 1450,98 грн. Держслужбовцям у середньому додали по 1046,70 грн (перерахунок провели для 16 989 осіб). Також пенсії зросли в середньому на 634,89 грн для 1574 осіб, які вийшли на пенсію згідно із Законом "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Найменший розмір доплати отримали 197 громадян, яким пенсію призначено згідно із законом "Про наукову та науково-технічну діяльність" — у середньому підвищення склало 422,51 грн.

З 1 серпня не заплановано перерахунок пенсій, а це означає, що сума виплат не зміняться, і пенсіонери отримають такі ж пенсії, як і в липні за винятком пенсіонерів, яким у серпні виповниться 70, 75 чи 80 років — вони матимуть вікову надбавку.

Нагадаємо, що українці отримали надбавки до пенсії на суми від 100 до 1 500 гривень. Середній розмір підвищення склав від 400-700 гривень.

Раніше повідомлялося, що за даними ПФ України, для отримання пенсії у віці 63 років у 2023 році потрібно мати від 20 до 30 років стажу. Ці вимоги зростатимуть із часом.