Дуже потрібні робочі руки: яких фахівців зараз не вистачає на ринку праці

Найбільше роботодавці пропонують роботу в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях.

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З України з початку повномасштабного вторгнення виїхало за кордон понад вісім мільйонів осіб, тому в деяких регіонах країни спостерігається критична нестача фахівців у низці сфер. Про це повідомляють у Державній службі зайнятості.

Яких фахівців не вистачає на ринку праці

За даними відомства, список топ-10 професій зараз має такий вигляд:

продавці-консультанти — 15,32 тис. вакансій;

водії — 8,4 тис. вакансій;

менеджери з продажу — 7,35 тис. вакансій;

бухгалтери — 5,79 тис. вакансій;

кухарі — 5,55 тис. вакансій;

інженери — 4,74 тис. вакансій;

лікарі — 3,39 тис. вакансій;

вантажники — 3,26 тис. вакансій;

швачки — 2,69 тис. вакансій;

фармацевти — 2,43 тис. вакансій.

Найбільше роботодавці пропонують роботу в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях.

Скільки готові платити таким фахівцям

Так, менеджерам з продажу готові платити понад 270 тисяч гривень, інженерам обіцяють 140 тисяч гривень і більше, водіям майже 120 тисяч гривень, а кухарям — близько 115 тисяч гривень. Також високооплачувану роботу пропонують:

бухгалтерам — понад 107 тисяч гривень;

лікарям — близько 100 тисяч гривень;

фармацевтам — понад 64 тис. грн.

вантажникам — понад 35 тисяч гривень;

швеям — близько 54 тисяч гривень.

Важливо

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При цьому середній розмір зарплати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тисяч гривень.

Нагадаємо, 25 липня стало відомо, що в Україні проведуть експериментальний механізм оплати праці державних службовців. Так, Кабмін запровадить єдині підходи до формування фонду оплати праці держслужбовців, щоб проаналізувати дані про фонд оплати праці держслужбовців і зіставити її з реальними потребами громадян.

Ще Фокус писав, чому кількість робочих годин для деяких українців можуть збільшити з 40 до 60 на тиждень.