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Економіка

Дуже потрібні робочі руки: яких фахівців зараз не вистачає на ринку праці

Робота, вакансії, ринок праці
Фото: USA Today | Яких фахівців зараз шукають роботодавці

Найбільше роботодавці пропонують роботу в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях.

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З України з початку повномасштабного вторгнення виїхало за кордон понад вісім мільйонів осіб, тому в деяких регіонах країни спостерігається критична нестача фахівців у низці сфер. Про це повідомляють у Державній службі зайнятості.

Яких фахівців не вистачає на ринку праці

За даними відомства, список топ-10 професій зараз має такий вигляд:

  • продавці-консультанти — 15,32 тис. вакансій;
  • водії — 8,4 тис. вакансій;
  • менеджери з продажу — 7,35 тис. вакансій;
  • бухгалтери — 5,79 тис. вакансій;
  • кухарі — 5,55 тис. вакансій;
  • інженери — 4,74 тис. вакансій;
  • лікарі — 3,39 тис. вакансій;
  • вантажники — 3,26 тис. вакансій;
  • швачки — 2,69 тис. вакансій;
  • фармацевти — 2,43 тис. вакансій.

Найбільше роботодавці пропонують роботу в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях.

Скільки готові платити таким фахівцям

Так, менеджерам з продажу готові платити понад 270 тисяч гривень, інженерам обіцяють 140 тисяч гривень і більше, водіям майже 120 тисяч гривень, а кухарям — близько 115 тисяч гривень. Також високооплачувану роботу пропонують:

  • бухгалтерам — понад 107 тисяч гривень;
  • лікарям — близько 100 тисяч гривень;
  • фармацевтам — понад 64 тис. грн.
  • вантажникам — понад 35 тисяч гривень;
  • швеям — близько 54 тисяч гривень.
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При цьому середній розмір зарплати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тисяч гривень.

Нагадаємо, 25 липня стало відомо, що в Україні проведуть експериментальний механізм оплати праці державних службовців. Так, Кабмін запровадить єдині підходи до формування фонду оплати праці держслужбовців, щоб проаналізувати дані про фонд оплати праці держслужбовців і зіставити її з реальними потребами громадян.

Ще Фокус писав, чому кількість робочих годин для деяких українців можуть збільшити з 40 до 60 на тиждень.