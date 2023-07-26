Дуже потрібні робочі руки: яких фахівців зараз не вистачає на ринку праці
Найбільше роботодавці пропонують роботу в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях.
З України з початку повномасштабного вторгнення виїхало за кордон понад вісім мільйонів осіб, тому в деяких регіонах країни спостерігається критична нестача фахівців у низці сфер. Про це повідомляють у Державній службі зайнятості.
Яких фахівців не вистачає на ринку праці
За даними відомства, список топ-10 професій зараз має такий вигляд:
- продавці-консультанти — 15,32 тис. вакансій;
- водії — 8,4 тис. вакансій;
- менеджери з продажу — 7,35 тис. вакансій;
- бухгалтери — 5,79 тис. вакансій;
- кухарі — 5,55 тис. вакансій;
- інженери — 4,74 тис. вакансій;
- лікарі — 3,39 тис. вакансій;
- вантажники — 3,26 тис. вакансій;
- швачки — 2,69 тис. вакансій;
- фармацевти — 2,43 тис. вакансій.
Найбільше роботодавці пропонують роботу в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях.
Скільки готові платити таким фахівцям
Так, менеджерам з продажу готові платити понад 270 тисяч гривень, інженерам обіцяють 140 тисяч гривень і більше, водіям майже 120 тисяч гривень, а кухарям — близько 115 тисяч гривень. Також високооплачувану роботу пропонують:
- бухгалтерам — понад 107 тисяч гривень;
- лікарям — близько 100 тисяч гривень;
- фармацевтам — понад 64 тис. грн.
- вантажникам — понад 35 тисяч гривень;
- швеям — близько 54 тисяч гривень.
При цьому середній розмір зарплати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тисяч гривень.
Нагадаємо, 25 липня стало відомо, що в Україні проведуть експериментальний механізм оплати праці державних службовців. Так, Кабмін запровадить єдині підходи до формування фонду оплати праці держслужбовців, щоб проаналізувати дані про фонд оплати праці держслужбовців і зіставити її з реальними потребами громадян.
Ще Фокус писав, чому кількість робочих годин для деяких українців можуть збільшити з 40 до 60 на тиждень.