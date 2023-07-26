Пенсія — понад 15 тисяч: як можуть зрости пенсійні виплати українців

Середня пенсія в Україні наразі складає 5,3 тис грн. Фокус дослідив, як громадяни можуть самостійно вплинути на розмір пенсійних виплат.

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Недержавні пенсійні фонди пропонують українцям самостійно накопичувати собі на другу пенсію. Ставати учасниками НПФ особливо потрібно тим, кому складно утриматися від спонтанних покупок, кажуть фінансисти. Про це пише Фокус у новій статті "А пенсія, як в Євросоюзі. Чи можуть українці планово збільшити виплати".

"Коли ми говоримо про пенсіонерів на Заході, які, отримавши право на пенсію, починають подорожувати, жити повноцінним життям, це завдяки приватним пенсійним фондам", — каже голова інвесткомпанії "Універ" Тарас Козак.

Пенсіонери в Америці та Європі можуть дозволити собі подорожі завдяки приватним пенсійним накопиченням Фото: pixabay.com

"Внески в НПФ — це заощадження коштів на пенсію. Це однозначно варто робити тим, хто не має витримки і не може накопичувати ці кошти на старість в іншій формі. Більшість людей витрачають на якісь часто не дуже потрібні речі, спонтанні покупки. Якщо кошти перераховувати в ПФ, вони там знаходяться до отримання права на пенсію, інвестуються, зростає їх купівельна спроможність", — зауважив він.

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Фокус порахував на сайті одного з недержавних фондів варіанти внесків та періоду виплат та отримав такі відомості:

Якщо робити внески щомісячно в розмірі 1000 грн впродовж 30 років, то накопичення на рахунку складатимуть 3,08 млн грн. За умови, що НПФ буде щомісячно впродовж 30 років платити учаснику пенсію, середній розмір такої пенсії складе 72,5 тис грн. Якщо робити внески щомісячно в розмірі 2000 грн впродовж 20 років, то накопичення на рахунку складатимуть 1,83 млн грн. За умови, що НПФ буде щомісячно впродовж 30 років платити учаснику пенсію, середній розмір такої пенсії складе 43,3 тис грн. Якщо робити внески щомісячно в розмірі 1500 грн впродовж 15 років, то накопичення на рахунку складатимуть 714 тис грн. За умови, що НПФ буде щомісячно впродовж 20 років платити учаснику пенсію, середній розмір такої пенсії складе 11,3 тис грн.

Аби захистити вклади населення на пенсійних рахунках в НПФ від знецінення до виходу людини на заслужений відпочинок, КУА вкладають активи НПФ в різні низькоризикові інструменти. Тож врешті дохідність НПФ залежить від дохідності інструментів, в які інвестуються кошти. Тобто, якщо НПФ вкладає у цінні папери держави (ОВДП), то дохідність не може бути вища за ставки за ОВДП, які наразі становлять 15,5-19,75%. На тлі уповільнення інфляції та зростання вартості облігацій, дохідність НПФ має зрости, кажуть експерти.

Аби захистити вклади громадян від інфляції до їх виходу на пенсію, НПФ їх інвестує, найчастіше в ОВДП Фото: Pexels

"За минулий рік частка цінних паперів в портфелях НПФ скоротилася з 62,2% до 55,3%, — зазначає Григорій Овчаренко, керуючий локальними активами групи ICU. — В той же час частка грошових коштів та депозитів зросла з 33,3% до майже 40% і продовжила зростати у першому кварталі, відображаючи песимістичні настрої керуючих активами".

Овчаренко повідомив: за даними УАІБ, на початку року найбільшу частку активів НПФ складали ОВДП (48,5%), корпоративні облігації (5,5%) та нерухомість (2,7%).

Доходність НПФ має перевищити інфляцію на 3 — 5%, кажуть фінансисти

"Враховуючи стрімке уповільнення інфляції з одного боку та зростання вартості облігацій в очікуванні зниження облікової ставки, дохідність фондів має значно перевищити інфляцію. Щонайменше — на 3-5%", — каже фахівець.

Детальніше читайте в матеріалі Фокусу "А пенсія, як в Євросоюзі. Чи можуть українці планово збільшити виплати".

Нагадаємо, у Раді зареєстровано проєкт закону № 9212, який зобов’язує роботодавців робити відрахування за працівників в уповноважений пенсійний фонд. При цьому навантаження на фонд оплати праці не збільшиться — накопичувальний внесок включатиметься до складу єдиного соціального внеску.

Фокус писав, що якщо у громадян є право на пенсію за віком, але вони вирішують продовжувати працювати й відкласти отримання пенсії, то виплати будуть призначені з урахуванням їхнього накопиченого страхового стажу За кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з наступного місяця після досягнення пенсійного віку, пенсію збільшують на 0,5% у разі відстрочення на період до 60 місяців.