Пенсия — более 15 тысяч: как могут вырасти пенсионные выплаты украинцев

Средняя пенсия в Украине сейчас составляет 5,3 тыс грн. Фокус исследовал, как граждане могут самостоятельно повлиять на размер пенсионных выплат.

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Негосударственные пенсионные фонды предлагают украинцам самостоятельно накапливать себе на вторую пенсию. Становиться участниками НПФ особенно нужно тем, кому сложно удержаться от спонтанных покупок, говорят финансисты. Об этом пишет Фокус в новой статье "А пенсия, как в Евросоюзе. Могут ли украинцы планово увеличить выплаты".

"Когда мы говорим о пенсионерах на Западе, которые, получив право на пенсию, начинают путешествовать, жить полноценной жизнью, это благодаря частным пенсионным фондам", — говорит глава инвесткомпании "Универ" Тарас Козак.

Пенсионеры в Америке и Европе могут позволить себе путешествия благодаря частным пенсионным накоплениям Фото: pixabay.com

"Взносы в НПФ — это сбережение средств на пенсию. Это однозначно стоит делать тем, кто не имеет выдержки и не может накапливать эти средства на старость в другой форме. Большинство людей тратят на какие-то часто не очень нужные вещи, спонтанные покупки. Если средства перечислять в ПФ, они там находятся до получения права на пенсию, инвестируются, растет их покупательная способность", — отметил он.

Важно

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Фокус посчитал на сайте одного из негосударственных фондов варианты взносов и периода выплат и получил такие сведения:

Если делать взносы ежемесячно в размере 1000 грн в течение 30 лет, то накопления на счету составят 3,08 млн грн. При условии, что НПФ будет ежемесячно в течение 30 лет платить участнику пенсию, средний размер такой пенсии составит 72,5 тыс грн. Если делать взносы ежемесячно в размере 2000 грн в течение 20 лет, то накопления на счету составят 1,83 млн грн. При условии, что НПФ будет ежемесячно в течение 30 лет платить участнику пенсию, средний размер такой пенсии составит 43,3 тыс грн. Если делать взносы ежемесячно в размере 1500 грн в течение 15 лет, то накопления на счету составят 714 тыс грн. При условии, что НПФ будет ежемесячно в течение 20 лет платить участнику пенсию, средний размер такой пенсии составит 11,3 тыс грн.

Чтобы защитить вклады населения на пенсионных счетах в НПФ от обесценивания до выхода человека на заслуженный отдых, КУА вкладывают активы НПФ в различные низкорисковые инструменты. Поэтому в конце концов доходность НПФ зависит от доходности инструментов, в которые инвестируются средства. То есть, если НПФ вкладывает в ценные бумаги государства (ОВГЗ), то доходность не может быть выше ставки по ОВГЗ, которые сейчас составляют 15,5-19,75%. На фоне замедления инфляции и роста стоимости облигаций, доходность НПФ должна вырасти, говорят эксперты.

Чтобы защитить вклады граждан от инфляции до их выхода на пенсию, НПФ их инвестирует, чаще всего в ОВГЗ Фото: Pexels

"За прошлый год доля ценных бумаг в портфелях НПФ сократилась с 62,2% до 55,3%, — отмечает Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU. — В то же время доля денежных средств и депозитов выросла с 33,3% до почти 40% и продолжила расти в первом квартале, отражая пессимистические настроения управляющих активами".

Овчаренко сообщил: по данным УАИБ, в начале года наибольшую долю активов НПФ составляли ОВГЗ (48,5%), корпоративные облигации (5,5%) и недвижимость (2,7%).

Доходность НПФ должна превысить инфляцию на 3 — 5%, говорят финансисты

"Учитывая стремительное замедление инфляции с одной стороны и рост стоимости облигаций в ожидании снижения учетной ставки, доходность фондов должна значительно превысить инфляцию. Как минимум — на 3-5%", — говорит специалист.

Подробнее читайте в материале Фокуса "А пенсия, как в Евросоюзе. Могут ли украинцы планово увеличить выплаты"

Напомним, в Раде зарегистрирован проект закона № 9212, который обязывает работодателей делать отчисления за работников в уполномоченный пенсионный фонд. При этом нагрузка на фонд оплаты труда не увеличится — накопительный взнос будет включаться в состав единого социального взноса.

Фокус писал, что если у граждан есть право на пенсию по возрасту, но они решают продолжать работать и отложить получение пенсии, то выплаты будут назначены с учетом их накопленного страхового стажа. За каждый полный месяц страхового стажа, начиная со следующего месяца после достижения пенсионного возраста, пенсию увеличивают на 0,5% в случае отсрочки на период до 60 месяцев.