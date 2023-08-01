Пенсії в Україні: як змінилися вимоги до стажу для виходу на відпочинок

В Україні заплановано щорічне збільшення стажу для виходу на пенсію до 2028 року і деяким громадянам доведеться працювати щонайменше 35 років.

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В Україні збільшили стаж, який потрібен для виходу на пенсію у 60 років. Зокрема, 2023 року він повинен становити від 30 років, тоді як наступного — від 31 року. Згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" стаж для українців збільшуватиметься щорічно до 2028 року. Тоді українцям для виходу на пенсію потрібно буде мати від 35 років стажу.

Якщо у 2024 році українці, які планують вийти на пенсію у 60 років, не матимуть від 31 року стажу, то їм доведеться чекати до 63 або 65 років, аби оформити пенсійні виплати.

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати:

у 2023 році — не менше 30 років стажу;

у 2024 році — не менше 31 року стажу;

у 2025 році — не менше 32 років стажу;

у 2026 році — не менше 33 років стажу;

у 2027 році — не менше 34 років стажу;

у 2028 році — не менше 35 років стажу.

Для виходу на пенсію у 63 роки:

у 2023 році — від 20 до 30 років стажу;

у 2024 році — від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році — від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році — від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році — від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році — від 25 до 35 років стажу.

Для виходу на пенсію у 63 роки:

у 2023 році — від 15 до 20 років стажу;

у 2024 році — від 15 до 21 року стажу;

у 2025 році — від 15 до 22 років стажу;

у 2026 році — від 15 до 23 років стажу;

у 2027 році — від 15 до 24 років стажу;

у 2028 році — від 15 до 25 років стажу.

Також українці можуть докупити страховий стаж, якого не вистачає. Для цього до Пенсійного фонду України потрібно сплатити 44% від мінімальної зарплатні за кожен місяць.

Нагадаємо, деякі українські пенсіонери можуть отримати щомісячну доплату до пенсійних виплат у розмірі до 500 гривень. У ПФУ розповіли, що для цього потрібно. Також існують категорії українців, які при досягненні пенсійного або передпенсійного віку можуть вийти на пенсію в 50 років, замість встановлених зазвичай 60 років.