"Споживання зростає": в Укренерго закликали економити електроенергію

Для забезпечення готовності енергосистеми до опалювального сезону українців закликали зменшили споживання електроенергії під час пікових годин, а саме з 16:00 до 23:00 години.

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З поверненням спеки, після декількох днів спаду температури, українських громадян закликали економити електроенергію. Особливо це стосується енергозатратних електроприладів таких як кондиціонери, пральні машини та бойлери. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що через повернення спеки збільшилось споживання електроенергії.

"Водночас ще один енергоблок АЕС з 2 серпня у плановому ремонті. Це необхідно, аби атомні електростанції працювали на максимум своєї потужності під час майбутнього опалювального сезону", — наголосили в "Укренерго".

Зокрема у компанії закликали економити електроенергію саме у пікові години споживання з 16:00 до 23:00 години.

Щоб "врятуватися" від спеки рекомендують обирати вентилятор, а якщо споживачі використовують кондиціонери, то виставляти температуру не нижче 23 градусів.

У період з 16:00 до 23:00 години рекомендується:

вимкнути кондиціонери;

потужні електроприлади не вмикати одночасно;

запрограмувати прання, підігрів бойлера та роботу посудомийної машини на ніч;

обирати ECO режим роботи електроприладів.

За даними "Укренерго" наразі не планується відключення електропостачання.

"Ми розраховуємо, що все ж таки вдасться впоратися зі збільшеним навантаженням на енергосистему та обмеженою кількістю робочих блоків електростанцій", — підсумували у компанії.

До слова, 2 серпня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про заходи, які вживає уряд, щоб в осінньо-зимовий період не сталось блекауту в енергетичній системі. Зокрема йдеться про спрощення деяких митних процедур та зміна принципів електрогенерації.

Нагадаємо, що 31 липня Фокус писав, що в "Укренерго" заявили, що в серпні на ремонт піде найбільша кількість блоків електростанцій, тож для енергосистеми цей час буде непростим, тому українців попросили економити електроенергію з 16 до 23 найближчі тиждень або два.