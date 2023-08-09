Пенсії в Україні: ким потрібно працювати, щоб на заслуженому відпочинку отримувати 21 тисячу гривень

Насамперед українцям потрібно накопичити необхідну кількість страхового стажу і лише після цього представники деяких професій можуть розраховувати на максимальні виплати від держави.

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Середній розмір пенсійних виплат в Україні відносно невисокий, проте в деяких випадках можна отримувати максимальну суму і дозволити собі комфортно існувати. У виданні "Вікна" розповіли, представники яких професій можуть на це розраховувати.

Зазначається, що пенсійне забезпечення — гілка в державному бюджеті, на яку щорічно виділяють величезні гроші, щоб своєчасно платити людям, які вийшли на заслужений відпочинок.

Станом на серпень 2023 року, найвищими виплатами в Україні вважаються пенсії від 10 тисяч гривень, а максимальний розмір може сягати 20 930 гривень. Отримати її можуть далеко не всі, а лише представники певних професій.

Для початку українцям необхідно отримати рекомендований страховий стаж, який 2023 року зріс ще на один рік. Тобто, щоб у 60 років піти на відпочинок вам потрібно мати за плечима 30 років роботи. Кілька років завжди можна докупити, якщо не вистачає.

Українці зі стажем роботи не менше 20 років можуть вийти на пенсію у віці 63 років. А ось якщо досвід роботи близько 15 років, тоді на пенсію можна вийти в 65 років.

Лише після цього можна розраховувати на максимальні суми пенсій. Як правило, вона виплачується суддям, прокурорам, народним депутатам України.

Раніше повідомлялося, за яких умов ПФУ може забрати у громадян виплати. Держава може позбавити громадян пенсії, якщо виплати здійснювалися за фальшивими документами або одержувач певний час проживав за кордоном.