Масштабні плани: як зміниться податкова система України до 2030 року

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев пояснив, яких змін чекати в податковій системі в наступні сім років.

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Верховна Рада продовжує працювати над національною стратегією доходів, яка включає реформування податкової системи до 2030 року. Планується, що в Україні змінять системи оподаткування доходів, місцевих податків та екологічних зборів, сказав в інтерв'ю "Forbes Україна" голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Він пояснив, що для успішної реформи уряду, по-перше, потрібно уніфікувати українське податкове законодавство з європейським.

"Дуже складна, дуже комплексна робота. Це інший податковий світ. Але це те, що ми в будь-якому разі зробимо, хочеться цього комусь чи ні. Якщо ми хочемо бути членами ЄС, то уніфікуємо наше законодавство", — сказав нардеп.

Також Гетманцев вважає, що в Україні має працювати спрощена система, як у Польщі. Вигода буде для малого бізнесу, ліміт для якого в сусідній країні становить 2 млн євро (близько 81 млн грн) обороту на рік, тоді як в Україні всього 7,8 млн грн.

Третя зміна — оподаткування доходів. Данило Гетманцев підтримує ідею об'єднати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), військовий збір і ПДФО в єдиний податок і знизити ставки. Додаткові доходи в такому разі від детінізації зарплат можуть становити 200 млрд грн на рік.

І четверте — реформування екологічного податку.

"Потрібно реформувати його повністю, відмовитися від оподаткування місцевих викидів і сконцентруватися на оподаткуванні CO2", — зазначив політик.

Ще один пункт — місцеві податки, які мають відповідати "реальним економічним критеріям". Також усю податкову систему, на думку Гетманцева, необхідно діджиталізувати. Цей процес уже запущений і триватиме із запровадженням е-акцизу та електронного аудиту.

Діджиталізація податкової: що зміниться

У березні 2023 року Данило Гетманцев в інтерв'ю Фокусу розповідав, що перші масштабні зміни, пов'язані з діджиталізацією податкової, мають відбутися цього року.

"Електронний акциз — коли пляшку можна відстежити від виробника до кінцевого споживача і визначити скануванням, що це не контрафакт. Е-аудит — підприємець однією кнопкою відвантажує звіт і спілкується з податковою виключно дистанційно. Електронний профіль платника податків — платник податків розуміє, як його оцінюють і що він має робити, щоб потрапити до "зеленої зони" і взагалі ніколи не перевірятися податковою в межах виїзних податкових перевірок. Заповнення податкових декларацій по ФОПах і фізособах, коли податкова фактично виконує функцію бухгалтера і, збираючи всі відомості про платників, прямо в електронному кабінеті передає декларацію на підпис", — ділився планами політик.

Нагадаємо, крім податкової системи в Україні планують повністю перезавантажити митну службу. Так, 11 квітня 2023 року депутати Верховної Ради підтримали в першому читанні законопроєкт №6490-д для впровадження нової процедури конкурсного добору керівника митниці на основі найкращих практик конкурсів до антикорупційних органів.