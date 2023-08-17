Українці можуть збільшити розмір своєї пенсії на 50%: як це зробити

Розмір виплат можна збільшити на 0,5% та 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу. Підвищену пенсію можуть отримати жінки, які народилися до 31 грудня 1961 року.

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Українці можуть збільшити розмір своєї майбутньої пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення. Про це йдеться у 29 статті Закону України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

Таким чином українці, які мають право на призначення пенсії за віком, проте після досягнення пенсійного віку вирішили працювати та почати одержувати виплати в більш пізньому віці, можуть отримати пенсію за віком у підвищеному розмірі.

Розмір пенсії за віком збільшуватиметься:

на 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу (у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців);

на 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу(у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців).

Тоді як розмір пенсії не збільшуватиметься за неповний місяць страхового стажу. Зокрема, надбавку до пенсії у розмірі 50% можна отримати, якщо відстрочити вихід на пенсію на 5 років та 7 місяців.

Ба більше, підвищений розмір пенсії можуть отримати жінки, які народилися до 31 грудня 1961 року. Після виходу на пенсію їм встановлюється підвищена пенсія у розмірі 2,5% за кожні шість місяців відстрочки від виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення 60-річного віку. Проте це відбудеться лише за умови, якщо до цього вони не отримували будь-яку іншу пенсію.

Нагадаємо, українці, які мають інвалідність із дитинства та втратили годувальника, можуть отримувати дві пенсії одночасно. Для цього пенсіонерам потрібно надати висновок МСЕК щодо настання інвалідності до досягнення повноліття.

У ПФУ розповіли, що деякі пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії в розмірі 4200 грн. Зокрема, надбавка встановлена особам, які визнані борцями за незалежність України. Проте пенсіонери, які мають право на надбавку з декількох підстав, отримують виплати, які є більшими за розмірами.