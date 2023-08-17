Деякі українці можуть отримувати дві пенсії одночасно: що відомо

Ідеться про громадян, які мають інвалідність із дитинства та втратили годувальника. Для оформлення додаткової виплати від держави їм необхідно надати певні документи.

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Деякі українські пенсіонери можуть отримувати дві пенсії одночасно. Про це повідомили спеціалісти "Соцплатформи".

Один із українців запитав, чи може він отримувати другу пенсію через втрату годувальника, якщо в 50 років його визнали інвалідом із дитинства ІІ групи.

"Я отримав інвалідність у 50 років (я інвалід із дитинства другої групи). Чи маю я право отримувати ще й пенсію зі втрати годувальника, тому що моя мама померла вже на пенсії у 2014 році?" — запитав чоловік.

На це спеціалісти відповіли, що йому можуть призначити пенсію у зв'язку зі втратою годувальника, оскільки в 50-річному віці його визнали інвалідом із дитинства. Проте для цього українцю потрібно надати висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) щодо настання інвалідності до досягнення повноліття.

"Оскільки інвалідом із дитинства вас визнали у віці 50 років, то за умови надання висновку МСЕК про можливість настання інвалідності до досягнення вами 18-річного віку вам можуть призначити пенсію у зв'язку зі втратою годувальника", — заявили спеціалісти.

Пенсія з інвалідності

Згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсію з інвалідності можуть отримати ті, хто внаслідок тієї чи іншої хвороби не можуть більше працювати. Зокрема, таку пенсію можуть отримувати й ті українці, які отримали не пов'язані з травмою на виробництві каліцтва. Також виплати можуть отримувати повнолітні, у яких був статус інваліда дитинства.

Розмір пенсії з інвалідності:

людям із інвалідністю І групи — 100% пенсії за віком (мінімальний розмір пенсії — 2300 грн);

із інвалідністю ІІ групи — 90% пенсії за віком (мінімальний розмір пенсії для людей, які не працюють. — 2100 грн. Для людей, які працюють, — 2093 грн);

із інвалідністю ІІІ групи — 50% пенсії за віком (мінімальний розмір пенсії для людей, які не працюють, — 2100 грн. Для людей, які працюють, — 2093 грн);

дітям із інвалідністю віком до 18 років виплачують 70% — 1465,10 грн.

Пенсія у зв'язку зі втратою годувальника

Про деталі призначення пенсії у зв'язку зі втратою годувальника йдеться в Законах України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про внесення змін до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".

Право на пенсію мають:

найближчі родичі (друге подружжя, мати, батько), якщо вони мають статус інваліда або досягли пенсійного віку;

неповнолітні діти або діти від 18 до 23 років, які навчаються;

усиновлені діти (якщо не отримують аліментів);

родичі, які доглядають за неповнолітніми дітьми й тому не працюють (друге подружжя, батько чи мати, брат чи сестра);

люди, які раніше перебували на повному утриманні зниклої безвісти особи.

На визначення розміру такої пенсії впливає розмір пенсії за віком померлого годувальника, його стаж і заробіток. Зокрема, пенсія через втрату годувальника може залежати від конкретних умов і правил, прийнятих в Україні. Зокрема, така пенсія призначається у відсотковому відношенні до пенсії, яку отримував померлий годувальник, і може бути визначена в такому розмірі:

на одного непрацездатного члена сім'ї — 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім'ї — 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника (розподіляється рівними частками);

дітям-сиротам пенсія призначається, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

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