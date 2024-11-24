Відчують не всі українці: як відбудеться індексація пенсій у 2025 році

Уряд врахував стурбованість парламентаріїв і пообіцяв підвищити пенсії в березні 2025 року відповідно до рівня інфляції.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк заявив, що в березні 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій, спрямована на часткову компенсацію збільшення вартості споживчих товарів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Цимбалюк також висловив стурбованість рівнем прожиткового мінімуму, який безпосередньо впливає на розмір мінімальних пенсій. Він зазначив, що мінімальна пенсія становитиме всього 2 300 гривень, що торкнеться близько 5 мільйонів пенсіонерів в Україні.

Депутат зазначив, що уряд взяв до уваги стурбованість парламентаріїв і заявив про плани підвищити пенсії в березні 2025 року з урахуванням рівня інфляції. Однак очікуване збільшення буде незначним і не зможе істотно поліпшити фінансове становище пенсіонерів. За словами Цимбалюка, наразі тривають переговори між урядом, парламентом та Офісом Президента про додаткові заходи підтримки для громадян із мінімальними пенсіями.

"Поки що остаточного рішення не ухвалено, але уряд шукає шляхи для вирішення цих проблем", — сказав він.

На 1 жовтня 2024 року середній розмір пенсії в Україні становить 5 851,86 гривень. При цьому більшість пенсіонерів (61,73%) отримують менше 5 000 гривень. Розподіл пенсій за розміром виглядає наступним чином:

до 3 000 гривень отримують 25,79% пенсіонерів;

від 3 001 до 4 000 гривень — 17,35%;

від 4 001 до 5 000 гривень — 18,59%;

від 5 001 до 10 000 гривень — 25,57%;

понад 10 000 гривень — 12,7%.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.