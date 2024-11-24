Ощутят не все украинцы: как произойдет индексация пенсий в 2025 году

Правительство учло обеспокоенность парламентариев и пообещало повысить пенсии в марте 2025 года в соответствии с уровнем инфляции.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк заявил, что в марте 2025 года в Украине пройдет индексация пенсий, направленная на частичную компенсацию увеличения стоимости потребительских товаров. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Цымбалюк также выразил обеспокоенность уровнем прожиточного минимума, который напрямую влияет на размер минимальных пенсий. Он отметил, что минимальная пенсия составит всего 2 300 гривен, что затронет около 5 миллионов пенсионеров в Украине.

Депутат отметил, что правительство приняло во внимание обеспокоенность парламентариев и заявило о планах повысить пенсии в марте 2025 года с учетом уровня инфляции. Однако ожидаемое увеличение будет незначительным и не сможет существенно улучшить финансовое положение пенсионеров. По словам Цымбалюка, сейчас ведутся переговоры между правительством, парламентом и Офисом Президента о дополнительных мерах поддержки для граждан с минимальными пенсиями.

"Пока окончательное решение не принято, но правительство ищет пути для решения этих проблем", – сказал он.

На 1 октября 2024 года средний размер пенсии в Украине составляет 5 851,86 гривен. При этом большинство пенсионеров (61,73%) получают менее 5 000 гривен. Распределение пенсий по размеру выглядит следующим образом:

до 3 000 гривен получают 25,79% пенсионеров;

от 3 001 до 4 000 гривен – 17,35%;

от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 25,57%;

свыше 10 000 гривен – 12,7%.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.