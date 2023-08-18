Пільга на оплату комунальних послуг: у ПФУ пояснили, хто точно не отримає знижку
Пільгу призначають, як правило, на 12 місяців з моменту, коли виникає таке право. Однак законодавством передбачено, що на субсидію може розраховувати тільки частина побутових споживачів.
В Україні пільги на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році надають певним категоріям громадян. У Пенсійному фонді 16 серпня 2023 року уточнили, яким вимогам потрібно відповідати, щоб отримати допомогу від держави.
Так, у прес-службі держструктури зазначили, що право громадян на пільги передбачено в постанові Кабміну України №389 від 4 квітня 2015 року.
Пільги можна отримати, щоб оплатити:
- житло — квартплату, плату за послуги з утримання будинків і споруд, а також прибудинкових територій;
- комунальні послуги — водопостачання холодної та гарячої води, водовід, тепло- та електропостачання, "блакитне паливо", централізоване опалення, вивезення сміття;
- паливо та скраплений газ.
У 2023 році, як повідомляють у Пенсійному фонді, пільги надають у разі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика з розрахунку на одну особу за півроку до того, як він звернувся по допомогу, не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, — 3,76 тисячі гривень.
Пільгу призначають, як правило, на 12 місяців з місяця, коли виникає таке право.
У ПФУ додали, що для отримання пільги слід звернутися до органів Пенсійного фонду дистанційно та подати необхідні документи через особистий кабінет на порталі е-послуг Фонду.Важливо
При цьому подавати заявки можна тільки якщо є відомості в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги на комунальні послуги.
Як оформити пільгу на оплату послуг ЖКГ
Послідовність дій на сайті ПФ. Вона складається з дев'яти кроків.
- Для початку потрібно зробити сканкопії всіх документів (виписку з акта МСЕК про групу інвалідності, висновок лікарсько-консультативної комісії відповідного зразка тощо).
- Відкрити веб-портал Пенсійного фонду та авторизуватися, використовуючи електронний цифровий підпис.
- На панелі ліворуч обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та погодитися на отримання інформації дистанційно.
- Обрати розділ для подання заяви.
- Для внесення даних про заявника на пільгу ("Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги"), заповнити відповідні пункти анкети — ПІБ, дата народження, ідентифікаційний код.
- Завантажити скан-копії відповідних документів, підтвердити, що ви згодні на обробку персональних даних і сформувати заяву.
- Клікнути на пункт "Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу" і заповнити заяву про надання пільги. При цьому зазначаються паспортні дані, підстави для оформлення пільги, адреса тощо.
- Повідомити деталі щодо отримання послуг ЖКГ, інформацію про доходи та витрати, про мешканців домогосподарства.
- Перевірити дані та сформувати заяву.
Нагадаємо, на початку серпня 2023 року Фокус уже розповідав про те, кого з українців можуть позбавити житлових субсидій. Таким громадянам потрібно подавати нову заяву на оформлення соціальних виплат.