Пільга на оплату комунальних послуг: у ПФУ пояснили, хто точно не отримає знижку

Пільгу призначають, як правило, на 12 місяців з моменту, коли виникає таке право. Однак законодавством передбачено, що на субсидію може розраховувати тільки частина побутових споживачів.

Related video

В Україні пільги на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році надають певним категоріям громадян. У Пенсійному фонді 16 серпня 2023 року уточнили, яким вимогам потрібно відповідати, щоб отримати допомогу від держави.

Так, у прес-службі держструктури зазначили, що право громадян на пільги передбачено в постанові Кабміну України №389 від 4 квітня 2015 року.

Пільги можна отримати, щоб оплатити:

житло — квартплату, плату за послуги з утримання будинків і споруд, а також прибудинкових територій;

комунальні послуги — водопостачання холодної та гарячої води, водовід, тепло- та електропостачання, "блакитне паливо", централізоване опалення, вивезення сміття;

паливо та скраплений газ.

Важливо

50% знижки на оплату комуналки: як українцям отримати додаткові пільги від держави

У 2023 році, як повідомляють у Пенсійному фонді, пільги надають у разі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика з розрахунку на одну особу за півроку до того, як він звернувся по допомогу, не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, — 3,76 тисячі гривень.

Пільгу призначають, як правило, на 12 місяців з місяця, коли виникає таке право.

У ПФУ додали, що для отримання пільги слід звернутися до органів Пенсійного фонду дистанційно та подати необхідні документи через особистий кабінет на порталі е-послуг Фонду.

Важливо

Тепер простіше простого: Кабмін ще більше спростив оформлення житлових субсидій

При цьому подавати заявки можна тільки якщо є відомості в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги на комунальні послуги.

Як оформити пільгу на оплату послуг ЖКГ

Послідовність дій на сайті ПФ. Вона складається з дев'яти кроків.

Для початку потрібно зробити сканкопії всіх документів (виписку з акта МСЕК про групу інвалідності, висновок лікарсько-консультативної комісії відповідного зразка тощо).

Відкрити веб-портал Пенсійного фонду та авторизуватися, використовуючи електронний цифровий підпис.

На панелі ліворуч обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та погодитися на отримання інформації дистанційно.

Обрати розділ для подання заяви.

Для внесення даних про заявника на пільгу ("Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги"), заповнити відповідні пункти анкети — ПІБ, дата народження, ідентифікаційний код.

Завантажити скан-копії відповідних документів, підтвердити, що ви згодні на обробку персональних даних і сформувати заяву.

Клікнути на пункт "Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу" і заповнити заяву про надання пільги. При цьому зазначаються паспортні дані, підстави для оформлення пільги, адреса тощо.

Повідомити деталі щодо отримання послуг ЖКГ, інформацію про доходи та витрати, про мешканців домогосподарства.

Перевірити дані та сформувати заяву.

Нагадаємо, на початку серпня 2023 року Фокус уже розповідав про те, кого з українців можуть позбавити житлових субсидій. Таким громадянам потрібно подавати нову заяву на оформлення соціальних виплат.