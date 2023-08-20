Переплюнули Міноборони: селищна рада на Волині планувала закупити яйця по 50 гривень (фото)

Згодом тендер вирішили скасувати, виправдавшись "технічною помилкою". Вартість одного яйця перевищувала роздрібну приблизно в 10 разів.

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Місцева влада у селищі Олика у Волинській області планувала закупити яйця за ціною 50 гривень за штуку. Про це відомо з інформації про оголошений 17 серпня тендер, оприлюдненої на сайті Prozorro.

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Олицької селищної ради оголосив відкриті торги на курячі яйця з очікуваною вартістю в розмірі 750 тисяч гривень. Йдеться про 15 тисяч яєць, тобто вартість одного оцінили у 50 гривень.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Варто зазначити, що у супермаркетах ціна одного яйця нижча приблизно у 10 разів. За 50 гривень у роздробі можна придбати упакований десяток курячих яєць.

Знімок екрану, зроблений на сайті супермаркета 20 серпня Фото: Скріншот

Вже 18 серпня відділ селищної ради ухвалив протокол про скасування торгів. Причиною була зазначена "неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель". У картці тендеру вказано, що замовник допустив "технічну помилку" в розділі "очікуваної вартості".

Інформація про відміну тендера, вказана на сайті Prozorro Фото: Скріншот

Журналісти медіа "Конкурент" спробували взяти коментар щодо закупівлі у начальниці відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Юлії Марчук, яка була вказана контактною особою.

"Я буду на роботі у понеділок, тоді я все прокоментую. Усе-таки сьогодні у мене вихідний день і я не маю зараз доступу до комп'ютера, щоб вам щось пояснювати", — заявила Марчук.

Варто зазначити, що окрім яєць відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Олицької селищної ради планує закупити фруктові соки, овочі та фрукти, хліб, борошно та крупи, морожену рибу, м’ясо, сирні продукти, молочні продукти, молоко та вершки. Сума очікуваної вартості тендерів складає від 118 до 847 тисяч гривень.

Інші тендери, замовником яких виступив відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Олицької селищної ради Фото: Скріншот

Нагадаємо, 21 січня журналіст проінформував, що Міністерство оборони замовило яйця за ціною 17 гривень за штуку. Водночас у супермаркеті вартість одного яйця становила приблизно 7 гривень.

За даними Держаудитслужби, Міноборони дійсно закупало яйця за ціною десяток — 170 гривень. Зі слів керівниці відомства Алли Басалаєвої, під час перевірок служба зафіксувала велику кількість порушень.