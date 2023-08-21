Пенсії в Україні: скільки отримуватимуть українці після наступної індексації

Середній розмір виплат станом на 2023 рік становить 5311 гривень, але найближчим часом до цієї суми додасться ще мінімум 16%.

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В Україні навіть попри війну планують найближчим часом збільшити суму виплат для пенсіонерів. Про це повідомив народний депутат фракції партії "Слуга народу" Олександр Качура, передає пресслужба Верховної Ради 18 серпня.

За його словами, уряду вдалося у 2023 році провести індексацію виплат і це продовжиться в майбутньому згідно з вимогами чинного законодавства.

"Зараз середня пенсія по Україні становить близько 5311 грн. Наступного року має додатися ще 16%. Зрозуміло, що зараз дуже потужні інфляційні процеси, йде війна, і ми не знаємо, що буде з економікою навесні наступного року. Але держава повинна знаходити можливість виконувати свої зобов'язання перед людьми і підтримувати на рівні, передбаченому законом. У цьому питанні має об'єднатися опозиція і влада", — йдеться в повідомленні.

При цьому, Олександр Качура зазначила, що в Україні потрібно буде змінити підхід до того, як нараховуються виплати. Зокрема йдеться про те, щоб підтягнути суму виплат до реального прожиткового мінімуму.

Ба більше, потрібно загалом переглянути питання формування того самого прожиткового мінімуму.

"Тому що при прожитковому мінімумі 9435 грн пенсія не відповідає реальним потребам. Однак держава виконує ті зобов'язання, які є зараз", — продовжив Олександр Качура.

Нагадаємо, що українці, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію за віком, можуть його докупити, якщо укладуть договір із Пенсійним фондом України (ПФУ). Внески є щомісячні в розмірі 22% від мінімальної зарплати (у 2023 році — це 1 474 грн), і разові (річний внесок у 2023 році — 34 320 грн).